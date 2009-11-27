Erdoğan, Bahçeli'ye küfür mü etti?

Meclis’teki demokratik açılım görüşmeleri sırasında kendisi kürsüde konuşurken, Başbakan Erdoğan’ın mırıldanarak söylediği sözleri dudak okutma yöntemiyle çözdüren MHP Genel Başkanı Bahçeli, küfredildiği gerekçesiyle dava açacak.



MHP Genel Sekreteri Cihan Paçacı, “Hukukçulara sorduk, dudak okumanın delil niteliği var. TCK’nın 125. maddesine göre cezası 1 yıldan başlıyor” dedi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis’teki “Demokratik Açılım” görüşmesinde kürsüde konuştuğu sırada, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın mırıldanmayla söylediği sözleri dudak okutma yöntemiyle çözdürdü. Erdoğan’ın kendisine küfrettiğini tespit ettiren Bahçeli, mahkemeye gitmeye hazırlanıyor. Meclis’te 13 Kasım’daki görüşmelerde yaşanan olay, MHP Genel Sekreteri Cihan Paçacı’nın TV8’de yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Paçaçı, Bahçeli’nin Genel Kurul’da konuşmasını daha sonra televizyondan izlerken Erdoğan’ın ifade tarzının dikkatlerini çektiğini söyledi. Bahçeli’nin dudak okuma uzmanlarına Erdoğan’ın sözlerini deşifre ettirdiğini ve ortaya galiz bir küfrün çıktığını belirten Paçacı, şöyle dedi:



Ağzının bozukluğunu biliyoruz



“Hukukçulara sorduk, dudak okumanın delil niteliği var. Türk Ceza Yasası’nın 125’inci maddesine göre cezası bir yıldan başlıyor. Ne zaman hangi şekilde dava açacağına Genel Başkan karar verecek. Başbakan’ın buna benzer çok hadisesi var, ağzının bozuk olduğunu biliyoruz. Polikalarımızı beğenmiyor olabilir ama saygılı olması, üsluba dikkat etmesi gerekir.”



MHP’nin tespitine göre Bahçeli’nin konuşmasının 16’ncı dakikasında “Siyasi İslamcılığın fason sahipleri” dediği sırada Erdoğan, yanında bulunan Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’ya dönerek kısa bir şey söylüyor. Erdoğan bu sırada ağzını eliyle kapatıyor. Başbakan, yeniden önüne dönüp koltuğuna yaslanırken sinirli şekilde bir ifade daha kullanıyor.