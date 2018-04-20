"Erdoğan, Bahçeli'nin uyarısını dikkate aldı, 'FETÖ' ile iltisaklı' denen AKP'liler aday gösterilmeyecek"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, erken seçim görüşmeleri sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, “FETÖ’nün siyasetteki ayağı temizlenmezse, yerel seçimler başta olmak üzere pek çok alanda farklı dinamikler oluşur” uyarısını yaptığı ileri sürüldü. Erdoğan'ın Bahçeli'den gelen uuyarıyı dikkate alarak, 'FETÖ' ile iltisaklı' denen AKP'lileri aday göstermeyeceği konuşuluyor.

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre Bahçeli bugüne kadar pek çok grup toplantısında FETÖ’nün siyasi ayağına vurgu yapmıştı. Bahçeli, 10 Nisan’da Meclis’te yaptığı grup toplantısında da, “FETÖ’nün kripto damarının hâlâ aktif olduğunu” söylemişti.



Bahçeli’nin bu sözlerini bir kez de erken seçim görüşmeleri öncesinde ve sırasında iktidar partisi yöneticilerine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilettiği ileri sürüldü. Erdoğan’ın da Bahçeli’den gelen bu uyarıyı dikkate aldığı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milletvekilliği seçimlerinde “AK Parti’de FETÖ ile en küçük bir iltisakı bulunanları ya da bu konuda şüphe taşıyanları aday göstermeyeceği” kaydediliyor.