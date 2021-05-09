“Erdoğan, Bahçeli’yi ikna ederek erken seçim düğmesine basacak”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ikna ederek, erken seçim için düğmeye basacağı öne sürüldü.

Gazete Duvar'daki "Duvar Arkası" köşesinde, "Ankara kulislerinde erken seçim tartışmaları bitmiyor. En son CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sonbahara işaret etti, 'Makul olanı 2021'in sonbaharında seçim yapmaktır. Erdoğan, biraz ekonomiyi düzelttikten sonra seçime giderim diye düşünüyor büyük bir ihtimalle ama görünen tabloda bu mümkün görünmüyor' dedi. Muhalefet kulislerine göre 'erken seçim' tartışmaları artık bir beklenti veya çağrı değil, zorunluluk haline geldi. AK Parti’nin artık toparlayamayacağına dikkat çekilirken, 'Ağır bir hastalığınız var, 3 aylık ömrünüz kalmış. Ameliyatla ömrünüzün uzama umudu var. Ne yaparsınız? Son bir umut kazanmak ya da daha fazla erimemek için erken seçim kararını Bahçeli değil Erdoğan alacak. Erdoğan Bahçeli’yi ikna ederek erken seçimin düğmesine basacak' deniliyor." ifadesi kullanıldı.