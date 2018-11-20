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Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin tarihi belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli yarın görüşecek

20 Kasım 2018 13:30

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yarın (Çarşamba) bir araya gelecek.

Erdoğan ve Bahçeli , yerel seçimlerde ittifak yapılmaması kararının ardından ilk kez bir araya gelecek.

Yarın saat 16:00'da yapılacak görüşme ittifak arayışlarında yeni bir sayfa açılıp açılmayacağını ortaya koyacak.

Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmede yerel seçim süreciyle birlikte, iç ve dış politikadaki son gelişmeleri de ele alacakları belirtiliyor.

Bahçeli, partisinin grup toplantısının ardından yaptığı açıklamada görüşme talebinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geldiği ifade etti. Bahçeli, görüşmenin içeriğiyle ilgili ise " Gündemi ev sahibi belirler" dedi. 

 

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