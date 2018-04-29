Erdoğan: Bahardan itibaren yaylalara çıkma yasağını kaldıracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güneydoğuda güvenlik kaygıları nedeniyle uygulanan yaylalara çıkma yasağının önümüzdeki bahar aylarından itibaren kaldırılacağını söyledi.

Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) Hakkari Kongresi'ne ve katıldı ve burada bir konuşma yaptı.

Erdoğan, "Önümüzdeki bahardan itibaren, uzun zamandır güvenlik sebebiyle uygulanan yaylalara çıkma yasaklarını inşallah kaldırıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı konuşmasında ayrıca Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararından dolayı ABD'ye yönelik sert eleştirilerini sürdürdü ve şöyle konuştu:

"Kudüs meselesinde dünyanın dolarları neredeydi? Belli değil mi? Tehdit ettiler mi? Ettiler. Peki kimler oy verdi? 15 bin, 18 bin nüfuslu, adını bile yeni duyduğum bir yer. Kim verdi? 21 bin nüfuslu bir yer. Kim verdi? 25-30 bin nüfusu olan bir yer. Niye? Dolarlar sadece oraya yetti ama bunların sayısı da 8 ülkeydi. Kendisiyle beraber 9. Peki 128 ülke ne dedi? 'Siz dolarlarınızla, gücünüzle bizim irademizi satın alamazsınız.' dedi. 'Sizin gücünüz bizim irademizi alt etmeye yetmez.' dedi. Ben de şimdi diyorum ki terörün gücü Hakkarili kardeşimin gücünü alt etmemelidir."

Yaşananların Kürt, Türk ya da Arap meselesi olmadığını, "coğrafyamıza ve medeniyetimize dönük bir saldırı" olduğunu aktaran Erdoğan, Biz ne kadar kendi içimizde bölünürsek bu saldırının başarıya ulaşma şansı o kadar artar. Bölücü terör örgütü işte bu senaryonun gönüllü figüranlığına, kuklalığına taliptir. Kandil mesafe olarak buraya çok yakın ama emin olun oradakilerin zihinleri ve niyetleri buradaki kardeşlerimden çok çok uzaktır" diye konuştu.

Erdoğan sözlerini ayrıca, "Türkiye yoksa Hakkari de yok. Hakkari'deki kardeşlerimin bir geleceği de yok. Türkiye varsa ve güçlüyse Hakkarili kardeşimin de o derece umut dolu bir geleceği var. Aynı şekilde Hakkari yoksa biz de yokuz. Bunu böyle biliniz" diye sürdürdü.