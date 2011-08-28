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Politika

Erdoğan, babasının mezarını ziyaret etti İSTANBUL (A.A)

28 Ağustos 2011 19:03

-Erdoğan, babasının mezarını ziyaret etti İSTANBUL (A.A) - 28.08.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, babası Ahmet Erdoğan'ın mezarını ziyaret etti.  Üsküdar'daki konutundan çıkan Erdoğan, merhum babası Ahmet Erdoğan'ın evinin de bulunduğu Beyoğlu'nun Kasımpaşa semtindeki Piyalepaşa Mahallesi'ne geldi. Erdoğan'ın giriş yaptığı sokağa basın mensuplarının girişlerine ise görevlilerce izin verilmedi.  Sinanpaşa Camisi'nde de öğle namazını kıldığı ve namazın çıkışında bir süre vatandaşlarla sohbet ettiği belirtilen Erdoğan, daha sonra Kulaksız Mezarlığı'nda bulunan babası Ahmet Erdoğan'ın kabrini ziyaret etti. Bir süre mezarlıkta kalan ve dua eden Erdoğan, daha sonra mezarlığın çıkışına kadar yürüdü. Burada vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Erdoğan, ardından Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'ne geçti. 

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