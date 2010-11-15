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Politika

ERDOĞAN BABASINI UNUTMADI İSTANBUL (A.A)

15 Kasım 2010 16:57

-ERDOĞAN BABASINI UNUTMADI İSTANBUL (A.A) - 15.11.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, babası Ahmet Erdoğan'ın mezarını ziyaret etti. Beyoğlu Kulaksız Mezarlığı'na gelen Başbakan Erdoğan, burada babası Ahmet Erdoğan'ın mezarını ziyaret ederek dua okudu. Basın mensuplarının girmesine izin verilmediği mezarlık ziyaretinde, Erdoğan'a Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan eşlik etti. Başbakan Erdoğan, ziyaretinin ardından mezarlıktan çıkışta vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Bu arada, fenalaşan bir kadına korumalar tarafından yardım edildi. Erdoğan'ın korumaları Başbakan mezarlıktan ayrıldıktan sonra çocuklara oyuncak dağıttılar.

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