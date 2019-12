-ERDOĞAN: AZİZ MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN İSTANBUL (A.A) - 27.02.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatına ilişkin, ''Saadet Partisi camiasının, Türkiye'nin, aziz milletimizin başı sağ olsun diyor, bir kez daha kendisine Allah'tan rahmet diliyorum'' dedi. Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ''1. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi''nin kapanışında yaptığı konuşma öncesinde, Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın vefatına ilişkin şunları söyledi: ''Bugün sabah saatlerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 54. Başbakanı, Saadet Partisi'nin Genel Başkanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Hak'kın rahmetine yürüdü. Türkiye'ye çok önemli hizmetler kazandırmış, Türk siyasetinde kendisine mümtaz bir yer edinmiş. Ayrıca ömrünü öğrenmeye ve öğretmeye adamış bir siyasetçi ve ilim adamıydı. Şahsıyla, mücadelesiyle, davasıyla, ilkeleriyle olduğu kadar bir insan olarak, bir hoca olarak, bir lider olarak da genç nesillere güzel bir örnek teşkil etti. Mekanı cennet olsun. Allah'ın rahmeti üzerine olsun diyorum. Allah ondan razı olsun diyorum. Öğrettikleriyle, aktardıklarıyla, mücadeleci kişiliğiyle her daim kendisini şükranla, minnetle yad edeceğimizi ifade etmek istiyorum. Saadet Partisi camiasının, Türkiye'nin, aziz milletimizin başı sağ olsun diyor, bir kez daha kendisine Allah'tan rahmet diliyorum.'' -''TÜRK SİYASET TARİHİNİN ÖNEMLİ SİMALARINDAN BİRİSİYDİ'' Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, Erbakan'ın dürüst bir siyasetçi kimliği ortaya koyduğunu dile getirdi. Erbakan'ın yakınlarına başsağlığı dileyen Yıldız, ''Türk siyaset tarihinin önemli simalarından birisiydi. Bu ülkenin başbakanlığını yaptı, dürüst bir siyasetçi kimliği ortaya koydu. Tabi ki siyaset tarihine koyduğu bir kısım mihenk noktaları, Türk siyasi tarihinde önemli noktalar olarak anılacaktır. Yetiştirdiği insanlar var. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağolsun'' diye konuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer de ''Haberi çok yeni aldık, her şeyden önce Erbakan Hoca'ya Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve sağlıklı uzun ömürler diliyoruz'' dedi. TBMM Başkanvekili Sadık Yakut ise Erbakan'ın hem siyasi, hem iktisadi ve hem de sosyal alanda güzel hizmetler yaptığını, ülkeye maddi ve manevi anlamda güzel şeyler kazandırdığını belirterek, başsağlığı dileğinde bulundu. -"ÇOK DEĞERLİ BİR İNSANDI" Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, eski Başbakan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın ölümüne ilişkin, ''Çok değerli bir insandı, çok centilmen bir insandı. Türk siyasi hayatına çok önemli hizmetleri oldu. Kaybımız ve acımız büyük. Kendisine Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı diliyorum'' dedi. Trabzon'da 36 ülkeden ve Türkiye'nin tüm illerinden gençlerin bir araya gelerek yaptığı yürüyüşe katılan Özak, Necmettin Erbakan'ın ölümüne ilişkin, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özak, Erbakan'a Allah'tan rahmet dilediğini belirterek, ''Kendisi uzun yıllar Türk sanayisine, Türk akademik hayatına, İstanbul Teknik Üniversitesinde bir makine mühendisi olarak hizmet etti. Bundan önemlisi rahmetli babası hakimken Trabzon'da okudu. Trabzon'u çok severdi'' diye konuştu. Erbakan'ın değerli bir insan olduğunu ifade eden Özak, ''Çok centilmen bir insandı. Türk siyasi hayatına çok önemli hizmetleri oldu. Kaybımız ve acımız büyük. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum'' dedi. -TANRIVERDİ PROGRAMINI İPTAL ETTİ AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi, Turgutlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurulu'na katılmayı planladığını, ancak Milli Görüş Lideri, 54. Hükümet Başbakanı ve Saadet Partisi Genel Başkanı Erbakan'ın vefatını yolda öğrendiğini bildirdi. Tanrıverdi, ilk uçakla Ankara'ya dönme kararı aldığını kaydetti. -"ANADOLU İNSANI, FATİHAYI ESİRGEMEYECEK" AK Parti Grup Başkanvekili Suat Kılıç, yaptığı açıklamada, Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın Türk siyasetinde derin izler bırakan çok önemli bir şahsiyet olduğunu söyledi. Erbakan'ın millete ve memlekete hizmet etmeye yönelik duygu ve düşüncelerindeki içtenlik ve samimiyetin herkesçe bilindiğini belirten Kılıç, ''Anadolu insanı, bu hissiyat içinde bir fatihayı kendisinden hiçbir dönem esirgemeyecektir. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Ailesinin, yakınlarının ve milli görüş camiasının başısağolsun''dedi. -DİYANET İŞLERİ BAŞKANI GÖRMEZ, BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in Erbakan'ın vefatı haberini Hac protokol görüşmeleri kapsamında resmi ziyaret için bulunduğu Mekke'de aldığı bildirildi. Açıklamada Görmez'in, Saadet Partisi Genel Başkanı ve eski Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatını büyük bir teessürle öğrendiği belirtilerek, ''Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'a sonsuz rahmet, çocuklarına ve sevenlerine sabırlar vermesini Cebab-ı Hak'tan niyaz ediyorum'' denildi. -FUTBOL FEDERASYONU'NDAN BAŞSAĞLIĞI Futbol Federasyonu, eski Başbakan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yayımlanan mesajda, ''Türkiye Futbol Federasyonu, merhum Erbakan'a tanrıdan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler'' denildi. -FENERBAHÇE KULÜBÜ, BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLADI Fenerbahçe Kulübü, eski Başbakan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. Kulübün resmi internet sitesinden yayımlanan mesajda, Necmettin Erbakan'ın hayatını kaybettiği duyurulurken, ''Merhuma Tanrıdan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz'' denildi. HAS PARTİLİ GENÇLER EYLEMİ İPTAL ETTİ 28 Şubat'ın yıl dönümü dolayısıyla eylem yapmak üzere Mecidiyeköy'de toplanan grup üyeleri adına HAS Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı İhsan Sorar yaptığı açıklamada, Türk siyasetinin önemli bir liderini kaybettiğini söyledi. Sorar, Erbakan'ın vefatından büyük bir üzüntü duyduklarını ve 28 Şubat sürecine ilişkin eylemi iptal ettiklerini söyledi. Daha sonra, göz yaşları içerisinde birbirine sarılan partililer, tiyatro oyunu için hazırladıkları dekoru da toplayarak dağıldı.