Erdoğan: Azerbaycan'ı rencide etmeyiz

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Ermenistan ile aramızdaki problemleri çözmek için irade ortaya koyduk. Altını çizerek ifade ediyorum; Türkiye'nin çıkarına olacak, Azerbaycan'ı da asla rencide etmeyecek şekilde çözüm çabalarımız var. Bunun dışında bir çözüm düşünemeyiz'' dedi.

Başbakan Erdoğan, Marriott Marquis Otel'de ABD'de yaşayan Türk vatandaşları ile bir araya geldiği toplantıda, dış politik gelişmelere değindi.

Erdoğan, Türk dış politikası hakkında bilgiler verirken, Türkiye'nin artık küresel meselelerde söz sahibi bir ülke konumuna geldiğini dile getirdi.

Bundan 6-7 yıl önce Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı medya kuruluşu sayısının 35 olduğunu, ancak bugün bu rakamın 265'e çıktığını belirten Erdoğan, bunun Türkiye'ye verilen önemin göstergesi olduğunu vurguladı.

Başbakan Erdoğan, İran ve Rusya gibi ülkelerle de iyi ilişkiler kurulduğuna işaret ederek, Türkiye'nin bölgede önemli bir ülke konumuna geldiğini söyledi.

-''TÜRKİYE'NİN YILDIZI PARLIYOR''-

Ermenistan ile ilişkilere değinen Erdoğan, ''Ermenistan ile aramızdaki problemleri çözmek için irade ortaya koyduk. Altını çizerek ifade ediyorum; Türkiye'nin çıkarına olacak, Azerbaycan'ı da asla rencide etmeyecek şekilde çözüm çabalarımız var. Bunun dışında bir çözüm düşünemeyiz'' diye konuştu.

Erdoğan, Kıbrıs Sorunu ile ilgili olarak da Güney Kıbrıs tarafının gerekli hassasiyeti göstermediğini belirtti. Erdoğan, ''Kuzey Kıbrıs'ın yok farz edildiği bir çözümün içinde Türkiye yer alamaz. Bunun böyle bilinmesi lazım'' dedi.

Başbakan Erdoğan, İslam Konferansı Örgütü'nün daha önce KKTC halkından ''toplum'' olarak söz ettiğini, ancak bugün söz ederken ''devlet'' tanımınını kullandığını anımsattı. Bunun kendi çabalarıyla gerçekleştiğini anlatan Erdoğan, aynı şekilde Ortadoğu'da ve Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için Türkiye'nin yoğun bir mesai sarf ettiğini belirtti.

Türkiye'nin yıldızının hızla parladığını vurgulayan Erdoğan, atılan adımları kalıcı hale getirmek gerektiğini dile getirdi. Başbakan Erdoğan, bunun, geçmişte yaşanan acı tecrübelerin yaşanmaması için zorunlu olduğunu vurguladı.

Demokratik adımlardan asla vazgeçmeyeceklerini kaydeden Erdoğan, Türkiye'nin demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olduğunu, bu dört ilkeyi eş zamanlı olarak yükseltmenin gayreti içinde olduklarını vurguladı.