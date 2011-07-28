-ERDOĞAN AZERBAYCAN'DAN AYRILDI BAKÜ (A.A) - 27.07.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetlisi olarak geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den özel uçak ''ANA'' ile ayrıldı. Başbakan Erdoğan'ı Uluslararası Haydar Aliyev Havaalanı'ndan Başbakan Yardımcısı Yakup Eyyübov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Hulusi Kılıç, Bakü Askeri Ataşesi Tuğgeneral Özhan Ayaş, KKTC'nin Bakü Temsilcisi Zeki Gazioğlu ve öteki ilgililer uğurladı. Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretine eşlik eden Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik de Ankara'ya döndü.