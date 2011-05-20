-ERDOĞAN: AYNI KIBLEYE DÖNÜYORUZ KARS (A.A) - 20.05.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Biz, aynı kıbleye dönüyoruz... Bizim camilerimizden aynı ezan okunuyor. Bizim besmelemiz bir, Fatihamız bir, Yasinimiz bir... Ellerimizi semaya açıp dua ederken, biz biliyoruz ki, Allah, konuştuğumuz dillere değil, yüreklerimize bakıyor, samimiyetimize bakıyor'' dedi. Van Beşyol Meydanı'nda partisince düzenlene mitingde halka hitap eden Erdoğan, ''Ben bugün Van'a, yüreğimi bir kez daha sizlere açmaya, gönlümden geçenleri sizlerle paylaşmaya geldim. En başından itibaren bizim dilimiz samimiyet dilidir'' diye konuştu. Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Biz size hiçbir zaman yalan söylemedik, Allah'ın izniyle de söylemeyeceğiz. Biz sizlere mahcup olmadık, Allah'ın izniyle bundan sonra da mahcup olmayacağız. Biz, sizinle konuşurken, gönül diliyle konuşuyoruz, yüreğimizle, kalbimizle konuştuk. Biz, Doğu'da ayrı, Batı'da ayrı konuşanlardan olmadık. Van'da konuşup, gidip İstanbul'da bu söylediklerini yalanlayanlardan olmadık. Burada, Kürt kardeşlerime söz verip, sonra onu Ankara'da unutanlardan olmadık. Samsun'a ayrı, Hatay'a ayrı, Antalya'ya, Kars'a ayrı, Tunceli'ye ayrı, Diyarbakır'a, Van'a ayrı dil ve üslup kullananlardan olmadık. Biz, gece başımızı yastığa koyduğumuzda, kendi iç muhasebemizi yapıyoruz. Millet için ne yaptık, kardeşlik için ne yaptık, eser olarak, hizmet olarak ne ürettik; bunun muhasebesini yapıyoruz. Biz gece başımızı yastığa koyduğumuzda, ülkemizin yoksul çocuklarını, acılı annelerini düşünüyor, aynı rüyayı biz de görüyoruz.'' -''RAHMETLİ DEDEM SARIKAMIŞ'TA VATANI SAVUNMAYA GİTTİ''- ''Rahmetli büyük dedesinin'' 1915'te, Rize'den kalkıp Sarıkamış'a vatanını savunmaya gittiğini ifade eden Başbakan Erdoğan, rahmetli babaannesinin kendilerine hep onun elinde silah, nasıl donarak şehit olduğunu anlattığını söyledi. Bunun gururunu, bunun verdiği aşkı, heyecanı babaannesini dinleyerek yaşadığını ifade eden Erdoğan, Van'ın bu noktada çok daha hazin bir hikayesi olduğunu vurguladı. Sarıkamış Harekatı öncesinde, Van'da mevcut cephaneyi cepheye götürecek yetişkin bulunamadığını, çünkü herkesin savaşmaya gittiğini, yaşları 12 ile 17 arasında 120 tane Vanlı çocuğun, yürüyerek Sarıkamış'a gidip bu cephaneyi yerine ulaştırma görevini üstlendiğini anlatan Başbakan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''1915 yılının Ocak ayında, o ayazda, o kara kışta, 120 çocuk, dağları aşarak, binbir badireyi atlatarak Sarıkamış'a varıyorlar, emaneti yerine teslim ediyorlar. Geri dönerken, soğuk amansız bir şekilde bastırıyor, 22'si dışında hepsi yolda donarak şehit oluyor. Biz işte buyuz...''