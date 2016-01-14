Erdoğan, "Ayıklanmalı" dedi, YÖK akademisyenlere sicil soruşturması başlattı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önce “Üniversiteler içinde görev yapanlardan terör örgütünün yanında yer alanların süratle ayıklanmasına ihtiyaç vardır” demesi ardından da YÖK’ün hedeflediği Barış İçin Akademisyenler bildirisine imza atan öğretim üyeleri ile ilgili rektörlüklerin sicil incelemesine başladığı öğrenildi. Akademisyenler ise "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bildiriye imzanın ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu savunacak. Olası soruşturmalarda bildirideki “devletin katliam yaptığı” yönündeki ifadeler üzerinde durulacağını değerlendiren hocalar savunmalarında, yaşamını yitiren siviller, “Esedullah Timi” ve sokakta bekletilen cenazelerden örnekler vermeye hazırlanıyor.

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ODTÜ ne yapacak

Tüm tartışma içinde ODTÜ’nün tavrının ne olacağı da merak ediliyor. Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, bildirinin altında ODTÜ’den 60 öğretim üyesinin imzası bulunuyor. İmzacı hocaların toplanarak, haklarında bir soruşturma açılması durumunda savunmalarını planladıkları öğrenildi. Buna göre, mevzuat çerçevesi hazırlayan öğretim üyeleri, savunmalarını “ifade özgürlüğü” temelinde kurmaya hazırlanıyor.

AİHM vurgusu

Hocalar savunmalarında ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ve Anayasa Mahkemesi’nin politik eleştirinin sınırlarının genişliğine ilişkin kararlarına da yer vermesi bekleniyor. Bunun da verilecek herhangi bir aleyhte kararın Anayasa Mahkemesi’nden, hatta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden döneceği beklentisi ile yapılacağı ifade ediliyor.

Hangi üniversiteler soruşturma açtı?

Bahçeşehir - Hacettepe - Abdullah Gül - Pamukkale - Abant İzzet Baysal - Ondokuz Mayıs - Bartın - Cumhuriyet - Bülent Ecevit - Erciyes - Yüzüncü Yıl - Yalova - Mehmet Akif Ersoy üniversiteleri.

12 Eylül'de de benzeri yaşanmıştı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın barış için bildiri imzalayan akademisyenlere yönelik sert sözlerinin ardından YÖK’ün ve bazı üniversitelerin imzacı akademisyenler için harekete geçmesi akıllara 12 Eylül döneminde yayımladıkları “Aydınlar Dilekçesi” nedeniyle yargılanan aydınları getirdi. Ülkenin gidişatından duydukları endişeyi dile getiren aydınların 15 Mayıs 1984 günü “Türkiye’de Demokratik Düzene İlişkin Gözlem ve İstekler” başlığıyl a bir bildiriyayımladığı bildiri, 12 Eylül darbesinin mimarı ve dönemin Cumhurbaşkanı Kenan Evren’in tepkisini çekmişti. Evren’in açıklamalarının ardından aralarında İlhan Selçuk, Uğur Mumcu, Aziz Nesin, Murat Belge, Halit Çelenk, Korkut Boratav, Mustafa Ekmekçi, Gencay Gürsoy, Vedat Türkali, Onat Kutlar, Erdal Öz ve Turgut Kazan gibi isimlerin olduğu onlarca aydın yargılandı. İki yıl süren yargılama sonunda sanıklar beraat etti.

301 hortluyor mu?

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü, barış bildirisinde imzası bulunan Prof. Bülent Tanju’nun istifasını istedi. Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Aytaç Gezici Tanju’yu ‘Kayseri sana dar gelir’ diyerek tehdit etti. Tanju hakkında TCK’nin 216 ve 301. maddelerinden soruşturma başlatıldı. Daha önce 301. maddeden yargılanan isimler arasında Hrant Dink,Orhan Pamuk, Aydın Engin, Elif Şafak, Eren Keskin de yer alıyor.

Meşru göremeyiz

Yalova Üniversitesi, araştırma görevlileri Hande Gülen ve Onur Yıldız ile Dr. Selda Altınok hakkında soruşturma başlattı. Rektör Prof.Dr. Niyazi Eruslu, “Akademik özgürlük, bir ülkenin varlığını, güvenliğini ve bekasını tehdit etmenin aracı olarak istismar edilemez. Hiçbir demokratik ülke ayrılıkçı teröre desteği ve kendi güvenliğine saldırıyı meşru göremez” ifadelerini kullandı.

'İhanet belgesi'

Kayseri Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Senatosu, Barış için Akademisyenler Girişimi’nin yayımladığı bildiriyi “ihanet belgesi” olmakla suçladı. Açıklamada, “haksız yere devletimizi suçlayan, ülkemize uluslararası gözlemci davet eden ve terör örgütüyle müzakere isteyen bu zihniyete karşı olduğumuzu ifade etmek isteriz” denildi.

Suç duyurusu

Elazığ Fırat Üniversitesi’nde görevli bir grup akademisyen,“Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi” bildirisinde imzası bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Fen Fakültesi Kimya Bölümü Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şekerci, “Bu 1100 akademisyen arkadaşın devletimizin aleyhine suç işlediklerini düşünerek böyle bir girişimi başlatmış bulunuyoruz” dedi.

Gerekeni yaparız

Barış bildirisinde imzası bulunan Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin 6 öğretim üyesi ile ilgili rektörlük soruşturma başlattı. OMÜ Rektör Danışmanı Cem Gençoğlu, Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği uyarınca soruşturma başlatıldığını belirterek “Gereği yapılacak” dedi. Bildiride imzası olan Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Ali Çeliksöz hakkında da soruşturma başlatıldı. Görevinden istifa eden Çeliksöz, öğretim üyeliği görevini ise sürdürecek.