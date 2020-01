MHP'li Akçay'dan "Suça ortak olmayacağız" diyen akademisyenlere: Aydınlığı kim kaybetmiş bunlar bulsun

Güneydoğu'da yaşanan sokağa çıkma yasakları ve çatışma ortamı neticesinde yaşanan hak ihlallerine ilişkin imza kampanyası düzenleyerek, “Bu suça ortak olmayacağız” diyen Barış İçin Akademisyenler inisiyatifiyle bir araya gelen 1128 akademisyenle ilgili konuşan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Bunlara tek tek bakalım. Bunların terör örgüt ve faaliyetlerine açıkça destek verdiğini düşünüyorum. Aydın davranışı değildir bu. Aydınlığı kim kaybetmiş ki bunlar bulsun. Kınıyorum kendilerini" dedi.

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında 'barış bildirisi' metinini imzalayan akademisyenlere tepki gösteren Erkan Akçay, şunları söyledi:

"Bunlara tek tek bakalım. Maalesef devlet imkanlarıyla geçinen bize göre aydın niteliklerini yeterince taşımayan kişiler. Bunların terör örgüt ve faaliyetlerine açıkça destek verdiğini düşünüyorum. Aydın davranışı değildir bu. Kınıyorum kendilerini ben. Terör örgütüne söyleyecekleri tek kelime yok mudur bu aydınların? Aydınlar toplumda birliği beraberliği birlikte yaşama arzusunu güçlendirir. Aydın yaftasını boyunlarından çıkarsınlar. Aydınlığı kim kaybetmiş ki bunlar bulsun. Nerede bölücü faaliyetler var aydın kisveli kişiler ortaya çıkıyor. Bunu sözlerimle reddediyorum ve kınıyorum."

"'Güvenlik zafiyeti yok' demek bir acziyetin ifadesidir

İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleşen patlamanın ardından güvenlik zafiyeti olmadığı yönündeki açıklamaları eleştiren Akçay, "Eğer ülkemizin başkenti, belli şehirlerinde, tren garında, Sultanahmet'te canlı bombalar üstelik bunları her an her yerde patlatılabileceği kamuoyunda açık bilgi şekilde yansımışken 'Güvenlik zafiyeti yok' demek bir acziyetin ifadesidir" diye konuştu.

Akçay, Sultanahmet Meydanı'nda canlı bomba saldırısının ardından Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un meydanda güvenlik zafiyeti olmadığı yönündeki açıklamalarını eleştirdi. Akçay, şunları söyledi: "Şu hale bakınız. Sultanahmet gibi fevkalade sadece turizm bakımından değil tarihimiz kültürümüz bakımından milli kimliğimiz bakımından sembol değeri olan bir yerde alçakça canlı bombalar patlatılıyor. 2 saat geçmeden hükümet yetkilileri utanmadan sıkılmadan güvenlik zafiyeti yok diyorlar. Hani yaramaz çocuklar suç veya kabahat hissedince ben yapmadım derler ya bu suçluluk psikolojisinden mi kaynaklanıyor? Yani lütfen hükümeti sorumlu davranmaya davet ediyoruz. Eğer ülkemizin başkenti belli şehirlerinde, tren garında, Sultanahmet'te canlı bombalar üstelik bunları her an her yerde patlatılabileceği kamuoyunda açık bilgi şekilde yansımışken 'Güvenlik zafiyeti yok' demek bir acziyetin ifadesidir. Güvenlik zafiyeti yoksa suçlu kim? Alman İçişleri Bakanını mı kabahatli mi tutacaksın? Bu kadar yetkisiz ve sorumsuzlarsa Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı değil de o zaman ben de buradan Alman İçişleri Bakanını istifaya davet edeyim. Bu kadar yetkisiz ve sorumsuzlarsa. Türkiye'nin kötü yönetildiğini gösteren örneklerdir bunlar"