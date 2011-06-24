-ERDOĞAN AYDINLAR VE DİLMEN'İ KABUL ETTİ İSTANBUL (A.A) - 23.06.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TTF) Başkan Adayı Mehmet Ali Aydınlar ve eski futbolculardan Rıdvan Dilmen'i ayrı ayrı kabul etti. Erdoğan, Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisinde önce TTF Başkan Adayı Mehmet Ali Aydınlar ile bir araya geldi. Bu görüşmenin ardından Başbakan Erdoğan, eski futbolcu ve futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'i kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi verilmedi.