Erdoğan: Avrupa'daki PKK opersayonlarında başlangıç değil, netice önemli

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Ivanishvili ile yaptığı görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında Avrupa ülkelerinde PKK'ya karşı düzenlenen operasyonlara değindi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Gürcistan Başbakanı Bidzina Ivanishvili ile bir görüşme yaptı.

Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan'a ilk olarak Fransa ve İspanya'da PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlar soruldu.

Erdoğan konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Öncelikle bizi, Almanya ve Fransa'nın attığı adımların başlangıcından öte neticesi ilgilendiriyor. Netice alınmadıktan sonra atılan bu adımların bir önemi yok.

Aramızda bilindiği gibi terör örgütüne karşı mücadele ile ilgili anlaşmalar vardır. Bunlarla ilgili binlerce dava olduğunu söylemelerine rağmen, bir netice bulunmuyor.

Özellikle teröristler bize teslim edilmediği sürece, bu atılan adımların hiçbir anlamı yok, biz neticeyi görmek istiyoruz. Bu neticenin özlemi içerisindeyiz.

Müzakerelerle ilgili konuya gelince AB'de Fransa 5 faslı bloke etmişti. Bunların içerisinden 22. faslılla ilgili olumlu bir yaklaşım söz konusu.

Tabii bu süreci İrlanda'nın dönem başkanlığında olumlu etkileyebilir. Bunu da bu süreç içersinde göreceğiz."

Avrupa'da PKK opersayonları

Hafta içerisinde PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, Fransa'da 15, İspanya'da ise 6 kişi gözaltına alınmıştı.

'3 isim değerlendirilecek'

Erdoğan bir soru üzerine İmralı sürecine ilişkin değerlendirme de yaptı.

BDP, bugün İmralı'ya ikinci ziyareti gerçekleştirecek heyet için Adalet Bakanlığı'na; DTK Eşbaşkanı Ahmet Türk, BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş ve BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan'ın isimlerini vermişti.

Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in henüz kendisine isimleri bildirmediğini söyleyen Erdoğan, "Bugün, yarın isimler bana bildirildiğinde kendileriyle bunu müzakere eder ve ona göre karar veririz" dedi.