T24 LogoT24 Logo
Politika

Erdoğan: Avrupa'daki PKK opersayonlarında başlangıç değil, netice önemli

Erdoğan'dan Avrupa'ya: Teröristler teslim edilmediği sürece atılmış adımların bizim için hiçbir anlamı yoktur

14 Şubat 2013 20:59

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Ivanishvili ile yaptığı görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında Avrupa ülkelerinde PKK'ya karşı düzenlenen operasyonlara değindi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Gürcistan Başbakanı Bidzina Ivanishvili ile bir görüşme yaptı.

Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Erdoğan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan'a ilk olarak Fransa ve İspanya'da  PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlar soruldu.

Erdoğan konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Öncelikle bizi, Almanya ve Fransa'nın attığı adımların başlangıcından öte neticesi ilgilendiriyor. Netice alınmadıktan sonra atılan bu adımların bir önemi yok.

Aramızda bilindiği gibi terör örgütüne karşı mücadele ile ilgili anlaşmalar vardır. Bunlarla ilgili binlerce dava olduğunu söylemelerine rağmen, bir netice bulunmuyor.

Özellikle teröristler bize teslim edilmediği sürece, bu atılan adımların hiçbir anlamı yok, biz neticeyi görmek istiyoruz. Bu neticenin özlemi içerisindeyiz.

Müzakerelerle ilgili konuya gelince AB'de Fransa 5 faslı bloke etmişti. Bunların içerisinden 22. faslılla ilgili olumlu bir yaklaşım söz konusu.

Tabii bu süreci İrlanda'nın dönem başkanlığında olumlu etkileyebilir. Bunu da bu süreç içersinde göreceğiz."

 

Avrupa'da PKK opersayonları

 

Hafta içerisinde PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, Fransa'da 15, İspanya'da ise 6 kişi gözaltına alınmıştı.

 

'3 isim değerlendirilecek'

 

Erdoğan bir soru üzerine İmralı sürecine ilişkin değerlendirme de yaptı.

BDP, bugün İmralı'ya ikinci ziyareti gerçekleştirecek heyet için Adalet Bakanlığı'na; DTK Eşbaşkanı Ahmet Türk, BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş ve BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan'ın isimlerini vermişti.

Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in henüz kendisine isimleri bildirmediğini söyleyen Erdoğan, "Bugün, yarın isimler bana bildirildiğinde kendileriyle bunu müzakere eder ve ona göre karar veririz" dedi.

 

ETİKETLER

başbakan erdoğanimralıbdpgörüşmeab

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24