Erdoğan, Avrupa üçüncüsü olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'da gerçekleşen Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 mağlup ederek bronz madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi:

"CEV 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak bizleri gururlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızı gönülden tebrik ediyorum. Son ana kadar mücadeleyi bırakmayan Filenin Sultanları'na tüm Türkiye adına şükranlarımı sunuyorum."