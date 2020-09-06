Erdoğan, Avrupa Konseyi Başkanı Michel ile telefonda görüştü: Gündem, Türkiye-AB ilişkileri ve Doğu Akdeniz

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan , AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin gündemi Doğu Akdeniz ve Türkiye-AB ilişkileri oldu.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Michel görüşmesinde, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.

Erdoğan, Michel ile görüşmesinde, Yunanistan'ın ve bazı AB üyesi ülkelerin Doğu Akdeniz ve Ege'de gerginliği tırmandıran adımlarının önlenmesi noktasında AB'nin üzerine düşen yükümlülüğü hakkaniyet çerçevesinde yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.