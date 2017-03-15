Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda ile yaşanan kriz sonrası Avrupa'nın tavrını eleştirdi. Bazı Avrupa ülkelerinin hükümet yetkililerine referandum kampanyası için izin vermemesini eleştiren Erdoğan, "Avrupa 'Hayır' seferberliğine çıktı" dedi.

Afyonkarahisar'da konuşan Cumhurbaşkanı, "Artık AB'nin kimseye demokrasi, özgürlük, adalet, hukuk dersi verme hakkı kalmamıştır. Faşizmin ruhu Avrupa sokaklarında kol geziyor" ifadelerini kullandı.

İsviçre'nin Blick gazetesinde yer alan bir habere de atıf yapan Erdoğan şu ifadeleri kullandı.:

"Gazeteleri Türkçe 'Hayır' manşetleriyle çıkıyor, 'Diktatör Erdoğan'a hayır.' Bunun benim şahsımla alakası yok ki. Türkiye'de bu bir sistem oylaması, bir sistemin değişikliği. Tayyip'le, Erdoğan'la ne alakası var?

"Avrupa, kendi korkularının içinde boğulmaya doğru gidiyor. Türk korkusu aldı başını gidiyor, İslam korkusu aldı başını gidiyor. Hiçbir şeyleri kalmadığı için hayata tutunabilmek uğruna, kendilerine sığınan mültecilerden bile korkuyorlar, kendilerinden olmayan her şeyden korkuyorlar, kendilerinden olmayan her şeye düşman kesiliyorlar.

Referandum kampanyası yürütmesine izin vermediği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak Fatma Betül Sayan Kaya'yı sınır dışı eden Hollanda'ya yine tepki gösteren Erdoğan, "Avrupa'da atlarıyla, itleriyle, kinleriyle saldırılara karşı bedel ödüyoruz" dedi.

"Hollanda'da seçim var. Atların, itlerin sahiplerinin ne yapacağı ortaya çıkacak" diyen Erdoğan, bu ülkeye yönelik eleştirilerini yine Bosna-Hersek'in Srebrenitsa kasabasında 22 yıl önce yaşananlar üzerinden sürdürdü:

"Bunların, medenilikle alakası yok. Bunların, modern dünyayla alakası yok. Bunlar, Bosna Hersek'te Srebrenitsa katliamında 8 bini aşkın Bosnalı Müslümanı katledenlerdir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında İstanbul ile Rotterdam arasındaki "kardeş şehir" ilişkisinin de resmen bozulması gerektiğini söyledi.

Erdoğan, "Zira bizim bu tür insanlarla kardeş şehir olmamız mümkün değil" dedi.

Başbakan ve Büyükşehir İstanbul Belediye Başkanı'ndan tek taraflı olarak kardeşik akdının bozulmasını istediğini açıklayan Erdoğan, "Türk milleti hiçbir bedeli boş yere ödemez. Bu fedakarlıkların mutlaka bir karşılığı olacaktır" diye konuştu.

Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Rotterdam Belediyesi ile yaptığı kardeş şehir protokolünü oy birliği ile iptal etti.