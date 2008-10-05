Erdoğan: Atılması gereken adımları atacağız

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dünkü terör saldırısında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hasan Aygör’ün Kırıkkale’deki cenaze töreninde son gelişmeleri değerlendirdi.



Çatışma sonrasında kaybolan iki askeri arama çalışmalarının sürdüğünü belirten Erdoğan, Genelkurmay’dan gelişmelere göre açıklama yapılacağını söyledi.



Erdoğan şunları söyledi: “Karakollarımızın fiziki şartlarını güçlü hale getirecek çalışmalar yapılıyor. Perşembe olağanüstü bir toplantı daha olacak. Tekrar biraraya gelip yol haritasını gözden geçireceğiz. Olayın sadece güvenlik boyutu yok; psikolojik, sosyolojik, sosyo-ekonomik, diplomatik boyutlarını yeniden gözden geçirip atılması gereken adımları süratle atacağız.”



BM, NATO, AB üyesi ülkeler ve ABD’nin bu noktadaki düşünceleri açık olduğunu kaydeden Erdoğan, “Sadece bildiriler işi çözmüyor. Müşterek olarak terör örgütünün finansal kaynaklarına ve barınma odaklarına yönelik alınması gereken tedbirler var. Bu konularda kendilerinden çağrılarımız var. Bu çağrılara da olumlu cevap bekliyoruz” dedi.



Erdoğan, moral değerlerin yüksek tutulması gereken bir dönemde olunduğunu belirterek, “Bu noktada hep beraber, birlik beraberlik içinde, dirliğimizi düzenimizi güçlü kılmamız lazım. Yıpratmaya yönelik değil, onarmaya yönelik neler yapabiliriz, bunu düşünmemiz lazım” diye konuştu.

