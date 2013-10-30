Erdoğan: Atatürk'ün sağına soluna bakın

İzmir İktisat Kongresi'nde konuşan Tayyip Erdoğan, kendisine yönelik eleştirilerle ilgili ilk Meclis'i örnek göstererek "Tablo görmek isteyenler ilk meclise bakmalıdır. Gazi Mustafa Kemal'in sağına soluna bakmalılar" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir İktisat Kongresi'nde konuştu.

Kendisine yönelik eleştirilerle ilgili ilk meclisi örnek gösteren Erdoğan, "Bizim ilk meclisimizi çok anlamlı bir meclistir. Tablo görmek isteyenler ilk meclise bakmalıdır. Gazi Mustafa Kemal'in sağına soluna bakmalılar. Eğer onu görürlerse bugün çok daha rahat edecekler. 2023'te dünyanın en büyük 10 ülkesinden biri konumuna geldiğimizde bu milletimizin tamamının eseri olacaktı" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Cumhuriyet, sermayeyi renklere ayıran, tasnif ve tefrik eden değil ekonominin tüm taraflarını bir ve beraber gören bir anlayışı egemen kılmıştır. Sermayeyi renklere ayırmak, tasnif etmek, makbul ve makbul olmayan iş adamları ayrımı yapmak kesinlikle bir Cumhuriyet anlayışı değildir.

Bu Cumhuriyeti birlikte kurup bugünlere taşıdık. Yarın da birlikte taşıyacağız. Cumhuriyet, nutuklarla, asilime edilerek değil; işle, emekle, yatırımla, birlik ve kardeşlikle büyür. Türkiye ekonomisi 10 yılda ortalam yüzde 5.1 büyüme oranını yakalmıştır. 50 milyon dolar ihracatımızı 2002 sonrasında 152.5 milyar dolar seviyesini gördü. Hızla artan nüfusa rağmen hükümetimiz iş sağlamada da büyük adımlar attı. Son 11 yılda 4 milyon 700 bin klişiye istihdam sağlandı.

Merkez bankası rezervlerimiz 11 yıl önce 27.5 milyar dolardı, bugün itibariyle 132 milyar dolara en yüksek seviyeye ulaştı. Her alanda Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırdı.

Cumhuriyet'in ilk yıllarında uluslararası sermayeye kapı aralandığını, yabancıların mülk edinmesinin önünün Gazi Mustafa Kemal döneminde açıldığını ve yabancılara toprak satıldığını vurgulayarak, "Cumhuriyet tarihimizle ilgili olarak iktisatta, dış politikada, siyasi hayatta, demokraside kuruluş dönemiyle sonrasının, özellikle 1940'lı yıllar ve müdahale dönemlerinin, birbirinden çok farklı olduğunu herkesin bilmesi gerekir. Başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerin büyük sermayedarlarına öz evlat muamelesi yapıp, Anadolu sermayesini horlamak, itip kakmak asla ve asla Cumhuriyetin iktisat politikası değildir" dedi.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

Bizler ekonomik krizlerin olduğu dönemlerde yatırımları durdurmadık. Güçlü bir ekonomi için ileri standartlarda demokrasiti gerekli görüyoruz. Ekonomik reformlarımızı yaparken demokratik reformları ihmal etmiyoruz.

Cumhuriyet nasıl ki 76 milyonun cumhuriyetiyse, cumhuriyetin kazanımları da 76 milyonundur. Büyümede, milli gelirde, dış ticarette elde ettiğimiz başarılar hepimizin başarısıdır. Göreve geldiğimizde yüzde 30 civarında olan enflasyon şimdi yüzde 6'da.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, hızlı tren hatlarının yapımıyla ilgili bilgi verirken, "Ankara-Eskişehir arasını bitirdik inşallah yılbaşına kadar İstanbul etabını bitireceğiz" dedi.

Erdoğan, "Şimdi Marmaray'dan 99 yeni üniveristeye, şehir hastanelerden modern Türkiye'ye... Türkiye geleceğe yürüyor. 200 bin yeni dersliği inşa ettik. Bu hepimizin ortak gururudur. Bu hizmetler belli zümreler için değil 76 milyonun tamamı içindir.

AB özelleştirmede yavaş olduğumuzu söylüyor ama AB önce kendi üyelerine baksın. Özelleştirmede rekortmen Türkiye'dir. Buna biz bütün engellemelere rağmen hızla yürüyoruz. Biz devleti ticari hayatın içinden çekme mücadelesi veren bir iktidarız.

Bizim ilk meclisimizi çok anlamlı bir meclistir. Tablo görmek isteyenler ilk meclise bakmalıdır. Gazi Mustafa Kemal'in sağına soluna bakmalılar. Eğer onu görürlerse bugün çok daha rahat edecekler. 2023'te dünyanın en büyük 10 ülkesinden biri konumuna geldiğimizde bu milletimizin tamamının eseri olacaktı" şeklinde konuştu.

