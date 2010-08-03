-ERDOĞAN, ATALAY'A BAŞSAĞLIĞI MESAJI GÖNDERDİ ANKARA (A.A) - 03.08.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te bir polis memurunun şehit olması dolayısıyla İçişleri Bakanı Beşir Atalay'a bir başsağlığı telgrafı gönderdi. Başbakanlık Basın Merkezi'nden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle: ''Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te teröristlerce düzenlenen saldırı sonucu bir polisimizin şehit olması ve bir polisimizin yaralanması nedeniyle İçişleri Bakanı Sayın Beşir Atalay'a bir başsağlığı telgrafı göndererek üzüntülerini bildirmiş, yaralı polisimiz için acil şifalar dileğinde bulunmuştur.''