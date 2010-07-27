-ERDOĞAN, ATALAY VE GÖNÜL İLE GÖRÜŞTÜ ANKARA (A.A) - 27.07.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Beşir Atalay ve Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül ile ayrı ayrı görüştü. Erdoğan ile Atalay'ın Başbakanlık Merkez Bina'daki görüşmesi yaklaşık bir saat 15 dakika sürdü. Atalay, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis aracına düzenlenen terörist saldırıda şehit olan polislerin bugün Adana'da düzenlenen cenaze törenine katılmıştı. Törenin ardından Ankara'ya gelen Atalay, saat 17.00 sularında Başbakan Erdoğan ile bir araya geldi. Başbakan Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül ile de görüştü. Gönül, görüşmenin ardından saat 18.00 sularında Başbakanlık Merkez Bina'dan ayrıldı.