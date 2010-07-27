T24 LogoT24 Logo
Politika

ERDOĞAN, ATALAY VE GÖNÜL İLE GÖRÜŞTÜ ANKARA (A.A)

27 Temmuz 2010 21:57

-ERDOĞAN, ATALAY VE GÖNÜL İLE GÖRÜŞTÜ ANKARA (A.A) - 27.07.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Beşir Atalay ve Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül ile ayrı ayrı görüştü. Erdoğan ile Atalay'ın Başbakanlık Merkez Bina'daki görüşmesi yaklaşık bir saat 15 dakika sürdü.  Atalay, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis aracına düzenlenen terörist saldırıda şehit olan polislerin bugün Adana'da düzenlenen cenaze törenine katılmıştı. Törenin ardından Ankara'ya gelen Atalay, saat 17.00 sularında Başbakan Erdoğan ile bir araya geldi.  Başbakan Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül ile de görüştü. Gönül, görüşmenin ardından saat 18.00 sularında Başbakanlık Merkez Bina'dan ayrıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında 'asgari ücretli' vatandaşın mesajını okuyan Fatih Portakal'dan Bakan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24