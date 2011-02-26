-ERDOĞAN ASYA İLE AVRUPA'YI BİRBİRİNE BAĞLADI İSTANBUL (A.A) - 26.02.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, kara ve deniz bağlantısının gerçekleştirilmesi törenine katıldığı Marmaray projesinin yapımı sırasında ciddi engellerle karşılaştıklarını belirterek, ''Azmimizden bir şey kaybetmedik. 29 Ekim 2013'te Marmaray'ın açılışını yapacağız. İlk düşünülüp planlanmasından 153 yıl sonra bu projeyi gerçekleştirmiş olacağız. Bunu hayal edenlere Allah'tan rahmet ediyorum. Bize nasip olmasından gurur duyuyoruz'' dedi. Başbakan Erdoğan, Marmaray'da incelemelerde bulunmak üzere projenin Sirkeci İstasyonu'na geldi. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ve DLH Genel Müdürü Ahmet Arslan tarafından karşılanan Erdoğan, baret ve yağmurluk giydi. İstasyon'daki asansörle yerin 58 metre altına inen Erdoğan, burada çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra, dekoriv denilen küçük taşıma aracıyla 938 metre yol kat ederek, delme tünel ile tüp tünelin bağlantısının gerçekleştirileceği noktaya geldi. Burada konuşan Erdoğan, şu anda Avrupa ile Asya'nın deniz ve kara birleşme noktasında olduklarını belirterek, tüneldeki çalışmalar devam ederken bugün bir denetim yaptığını anlattı. Bugün itibarıyla karayla denizin birleştiğini vurgulayan Başbakan Erdoğan, projede emeği geçenlere teşekkür etti. Projenin yapımında bazı sıkıntılı süreçler, engeller yaşandığını, özellikle arkeoloji noktasında çıkan engellerin projeyi ciddi anlamda etkilediğini ve 3-3,5 yıl kaybedildiğini belirten Erdoğan, ''Yoksa şu anda Marmaray'ı açmış ve kullanıyor olacaktık. Azmimizden bir şey kaybetmedik. Marmaray'ın 29 Ekim 2013'te açılışını yapacağız'' dedi. -''NE KADAR UZUN SÜRE GECİKMİŞİZ''- Başbakan Erdoğan, kara ve deniz bağlantısına çekilen perdeyi, ''Hayırlı olsun ya Allah bismillah'' diye düğmeye basarak kaldırdı. Recep Tayyip Erdoğan, perdenin arkasına geçtiğinde, duvarda asılı duran ve üzerinde, ''151 yıllık rüyayı gerçekleştirdik'' yazılı 1860 tarihli orijinal tüp geçiş planını gördü. Erdoğan, duvardaki plana işaret ederek, ''Üzerinde Osmanlıca Üsküdar yazıyor. Yani olay, yeni bir olay değil. Ne kadar uzun süre gecikmişiz bunu ortaya koyuyor. 151 yıllık bir gecikmeyle bu noktadayız. 29 Ekim 2013'de, ilk düşünülüp planlanmasından 153 yıl sonra bu projeyi gerçekleştirmiş olacağız. Bunu hayal edenlere Allah'tan rahmet ediyorum. Bize nasip olmasından gurur duyuyoruz'' diye konuştu.