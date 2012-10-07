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Erdoğan, Aslı Çakır Alptekin'den de en az 3 çocuk istedi

Aslı Çakır Alptekin, antrenörü ve aynı zamanda eşi olan İhsan Alptekin 2 yıldır erteledikleri düğünlerini İstanbul'da yaptı

07 Ekim 2012 12:13

Başbakan Erdoğan, düğününe katıldığı Olimpiyat şampiyonu milli atlet Aslı Çakır Alptekin'e seslenerek "En az üç çocuk diyorum. Bu atletlere çok ihtiyaç var" dedi.

Olimpiyat şampiyonu Aslı Çakır Alptekin, antrenörü ve aynı zamanda eşi olan İhsan Alptekin 2 yıldır erteledikleri düğünlerini İstanbul'da yaptı.

Üsküdar Belediyesi Nikah Dairesi Kır Bahçesi'nde gerçekleştirilen düğününe, Başbakan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç da katıldı.

Başbakan Erdoğan, düğünde yaptığı konuşmada, 'en az 3 çocuk' isteğini Alptekin çifti için de tekrarladı.

Erdoğan, ''Hem altını hem de gümüşü aldılar ikisi birlikte, o çok daha farklı bir mana kattı. İstiklal Marşımızı bize farklı bir heyecanla dinlettiler. Şu anda bir şey daha söyleyeceğim ama bilemiyorum, zorlanıyorum. İnşallah bol da atletler yetiştirmeleri lazım. En az üç tane diyorum. Bu atletlere çok ihtiyaç var. Atletten atlet meydana gelmesi lazım" diye konuştu.


2020 adaylığı


Başbakan, 2020 olimpiyat adaylığına da değindi:

"İnşallah 2020 Olimpiyatlarını İstanbul'umuza kazandırırsak ki onun azmi, kararlılığı içerisindeyiz, farklı başarıları 2020'de yakalamak istiyoruz. Fakat 2016'yı da boş geçmeyeceğiz."

Ardından eşi Emine Erdoğan'ı sahneye davet eden Başbakan Erdoğan, Alptekin çiftiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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