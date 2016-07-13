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Politika

Erdoğan, ‘askere yargı zırhı’ getiren yasayı onayladı

Yasayla Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının yargılanması başbakan iznine bağlandı

13 Temmuz 2016 22:38

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu’nu onayladı. buna göre, yasa terörle mücadele eden güvenlik güçlerini koruma altına alıyor.

Yasayla Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarının yargılanması başbakan iznine bağlandı.

 

Gözetim valide, komuta askerde 

 Yasayla TSK, İçişleri Bakanlığı'nın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla, bütün il merkezlerinde bütün unsurlarıyla düzenlenecek operasyonlara katılabilecek.

İllerde TSK personelinin görevlendirilmesi halinde koordinasyon, işbirliği ve gözetimi valiler yerine getirecek. Komuta, sevk ve idare ise askeri birliklerin en kıdemli komutanında olacak.

Benzer bir yasal koruma daha önceden, yasada yapılan değişiklikle, MİT yetkililerine tanınmıştı.
 

Konutlara girilebilecek
 

Can veya mal güvenliğinin sağlanabilmesi ya da belirli kişilerin yakalanmasına yönelik olarak komutanın yazılı emriyle konutlara girebilecek. Birlik komutanının kararı 24 saat içinde hakim onayına sunulacak.
 

İzin olmadan gözaltı yok
 

Bu konuda yapılabilecek olası bir suçlamadan dolayı soruşturma izni verilene kadar personelle ilgili yakalama, gözaltı ve tutuklama tedbirlerine başvurulamayacak.
 

Sivil yargılama yok
 

Askeri personelin, terörle mücadele sırasındaki faaliyetleri askeri hizmet ve görevlerinden sayılacak. Bu faaliyetler sebebiyle işlediği iddia edilen suçlar askeri suç kapsamında sayılacak ve herhangi bir sivil yargılama söz konusu olmayacak.

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