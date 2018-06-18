Erdoğan: Asker, Menbiç'te devriye gezmeye başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait birliklerin Menbiç kırsalındaki harekâtına ilişkin olarak “Münbiç'ten terör örgütleri çıkacak dedik, başladı çıkmaya. Devriye gezmeyi olayı başlayacak dedik o da başladı.” açıkladı.

24 Haziran seçimlerine günler kala muhalefete “Beş gün kaldı, beş gün sonra benim milletim sizin defterinizi dürecek” sözleriyle seslenen Erdoğan, Selahattin Demirtaş’ın adaylığına da Bu parti başka aday bulamadı mı? Bu kadar fakir fukara mıydı? İlla genel başkanlar oluyorsa senin genel başkanın niye aday olmadı?” diye tepki gösterdi.

Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara seslenen Erdopan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

“Dün İstanbul Yenikapı mitingimizde de bu sağanağa rağmen bize gönül veren kardeşlerimiz alanı doldurdu. Yenikapı mitinginde 1 milyon 300 bin kişi alanı doldurdu.

Demirtaş’a tepki

Üç beş oy uğruna bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarına yoldaşlık, yarenlik, arkadaşlık yapmadık.

Senin ne işin var Edirne'de, bu adam 7 Haziran seçimlerinde dökülün sokağa diyip 53 Kürt kardeşimizin ölümüne sebep olan kişi değil mi? 15 yaşındaki Yasin Börü kardeşimin ölümüne sebep olan kişi değil mi? Bu parti başka aday bulamadı mı? Bu kadar fakir fukara mıydı? İlla genel başkanlar oluyorsa senin genel başkanın niye aday olmadı?

İcazeti Edirne'deki provokatörün kapısında nöbet tutmakta değil milletimize hizmetkar olmakta aradık.

(Muhalefete) Beş gün kaldı, beş gün sonra benim milletim sizin defterinizi dürecek.

Samsun'a yeni eseri kazandırıyoruz. New York, Londra gibi şehirlerde gördüğümüz yerler gibi Samsun eski stadını millet bahçesine dönüştürüyoruz. Çoluk, çocuk hep beraber buraya gideceksiniz, pikniğinizi orada yapacaksınız. Bir entegre devlet hastanesi yapıyoruz.

24 Haziran sonrası Afrin’i geri almaktan bahseden alçaklara o günleri asla göstermeyeceğiz. Şu anda biz öyle bir mücadele veriyoruz ki, ben asil milletime sesleniyorum. CHP’ye gönül veren kardeşlerime de sesleniyorum. HDP’ye de sesleniyorum, Saadet’e gönül verenlere de sesleniyorum. Sözde İYİ Partilere sesleniyorum. Gelin lütfen dikkatli olalım. Biz şu anda milletimizin beka davasında bir mücadele sürdürüyoruz. Bu beka davasındaki mücadelemizde sizin lider kadrolarınızın bir derdi yok. Ama bizim derdimiz var. Er veya geç bu mücadeleyi biz kazanacağız. Ve biz kimseden icazet alarak bu yolda yürümüyoruz.

Menbiç açıklaması

Münbiç'ten terör örgütleri çıkacak dedik, başladı çıkmaya. Devriye gezmeyi olayı başlayacak dedik o da başladı. Niye? Kardeşim iş bilenin kılıç kuşananın.

Bölücü terör örgütüne tek kelime laf etmeyenler hazımsızlık duysa da Kandil'deki terör bataklığını kurutmak için operasyonlarımız sürüyor.

"Bay Muharrem; ben antrenmanlıyım"

“Utanmadan sıkılmadan benim için 'O artık yorgun' diyor. Bay Muharrem; ben antrenmanlıyım, hayatımın 16 yılı futbolla geçti, 40 yıl siyasette tecrübem var... Ama sen daha başlamadan bittin. Niye? Senin yalandan başka sermayen yok ki”

Kandil'e operasyon

“Kandil'e operasyonlar yapıyoruz. İlk operasyonda 20 uçak kaldırdık ve 10 önemli noktayı vurduk. İkinci operasyonda da bunların lider kadrolarını vurduk. Nerede? Irak'ta vurduk, Kandil'de vurduk.

Kamu özel ayrımı yapmadan sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet olaylarının üzerine kararlılıkla gittik. Bundan sonra doktorlarımızın, hemşirelerimizin ve diğer sağlık personelimizin güvenliğini en üst seviyede tutmayı sürdüreceğiz.​ Ne hastalarımıza kötü davranılmasına ne de sağlık çalışanlarımıza şiddet uygulanmasına asla müsaade etmeyeceğiz.”

“Ekonomik saldırı”

Bizi döviz kuru ve kredi notu üzerinden terbiye etmeye heveslenenlere de Osmanlı tokadını sandıkta vuracağız.

(Muharrem İnce) Amerika'dan telefon gelmeden, Edirne'deki zatın icazetini almadan meydanlarda tek bir kelime dahi konuşamıyor. Genel Başkanı Kılıçdaroğlu gibi önüne ne konursa, kulağına ne söylenirse önünü arkasını araştırmadan inanıyor. Böyle olunca de sürekli işletilmekten, telefon dolandırıcılarının maskarası haline gelmekten bir türlü kurtulamıyor.