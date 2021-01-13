Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan "Asıl yapacaklarımız daha ileridedir" başlıklı açıklamasında "Kim ne derse desin kendi işimize bakacağız" dedi.

Erdoğan, AKP'nin Türkiye'nin en çok üye sayısına, en yaygın teşkilat ağına, en güçlü faaliyet imkanlarına sahip parti olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Biz milletin kurduğu, bugüne de milletin getirdiği bir partiyiz. Gücümüzü de ilhamımızı da milletten alır, birikimimizi ve imkanlarımızı sadece millete hizmet için kullanırız.

Kim ne derse desin… Biz; partide, hükûmette, mecliste, yatırımlarda, dış politikada kendi işimize bakacağız. Milletimiz bizden hizmet bekliyor.

Önceliğimiz ülkenin güvenliği ve huzuru ile birlikte milletin her bir ferdinin iş, aş, sağlık, eğitim, adalet gibi temel beklentilerine cevap verecek projeler geliştirmek ve bunları uygulamaktır.

Devlet bunun için vardır, siyaset de bunun için vardır"