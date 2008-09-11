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Politika

Erdoğan: Asıl baskı içmeyene

Başbakan Erdoğan, partisinin Kadıköy İlçe Teşkilatı'nın iftar yemeğinden sonra yine tartışma yaratacak açıklamalar yaptı.

11 Eylül 2008 03:00

AKP Kadıköy İlçe Teşkilatı’nın iftarına katılan Başbakan Erdoğan, “Bu ülkede ‘ben içmiyorum, sen buyur iç’ anlayışını sürdürenlere yapılıyor mahalle baskısı” dedi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AKP Kadıköy İlçe Teşkilatı ile tüm teşkilata bir ricası olduğunu belirterek, “Moda’daki içki tartışması” ile ilgili uyarıda bulundu. Erdoğan, “Sizi çatışmaya, kavgaya, polemiğe, sonu gelmez çatışmalara çekmek isteyenlere karşı lütfen azami derecede dikkatli olunuz. Moda’da bir yerlerden sipariş olan tipler gelebilir” dedi.
AKP Kadıköy İlçe Teşkilatı’nın The Green Park Otel’deki iftarına katılan Erdoğan, bir konuşma yaptı.
Konuşmasında, vatandaşın bir kısmının içki içtiğini, bir kısmının da içmediğini vurgulayan Erdoğan, “Mahalle baskısı deniliyor ya asıl mahalle baskısı bu ülkede, ‘ben içmiyorum kardeşim, sen buyur iç’, bu anlayışı sürdürenlerde, bunlara yapılıyor bu mahalle baskısı, sıkıntı burada. Ben beyefendiye diyorum ki ‘Ya kardeşim sen iç. Bırak da ben içmeyeyim ya. Aynı masada oturalım sen iç, ben içmeyeyim’. ‘Yok’ diyor, ‘Sen de bir kadeh tokuştur’. Kafaya bak ya. Ben mecbur muyum sen tokuşturuyorsun diye tokuşturmaya? Köşesinden bana akıl veriyor. O aklını sen kendine sakla. Sen devam et o işe. Ama bırak da biz de yolumuza devam edelim. Bizim yapacak çok işimiz var.”

Moda'da Beltur isyanı

Modalı içki mücadelesinde kararlı

Son günlerde Moda İskelesi’nde yaşanan içki tartışmasıyla ilgili de uyarıda bulunan Erdoğan, “Sizi çatışmaya, kavgaya, polemiğe, sonu gelmez çatışmalara çekmek isteyenlere karşı lütfen azami derecede dikkatli olunuz.
Moda’da bir yerlerden sipariş olan tipler gelebilir. Biz bunlara alışığız. Bunlar hayatı o şişenin içerisinde görenler.”


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