-ERDOĞAN: ARTIK YETER OSMANİYE (A.A) - 05.05.2011 - Murat Muratoğlu - Ak Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Siyaset adı altında gençlerin kanından beslenen vampirlere, istismarcılara da sesleniyorum; Gençlerin eline molotof kokteyli verenlere, parti binalarında, parti otobüslerinde molotof kokteyli saklayanlara, belediyelerde molotof kokteyli saklayanlara, belediye binalarından vatandaşa molotof kokteyli atanlara sesleniyorum; 5 yaşındaki çocukların eline taş verip arkasına saklanacak kadar alçalmışlara, canilere, fırsatçılara da sesleniyorum; Gençlerin kanından beslendiğiniz artık yeter. Döktüğünüz şehit kanı artık yeter. Kendi ikbaliniz için söndürdüğünüz ocaklara artık yeter'' dedi. Erdoğan, partisince Devlet Bahçeli Bulvarı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, sağduyuyla, sabırla hareket edilmesi gerektiğine işaret ederek şunları söyledi: ''Ülkemiz güçlüdür, demokrasimiz güçlüdür, devletimiz güçlüdür, gereği neyse bu muhakkak yapılacaktır. Sabırla hareket edeceğiz. Onların oyununa, tezgahına, kirli tuzaklarına gelmeyeceğiz. Bu oyunu hep birlikte bozacağız. Buradan, çetelerin, terör örgütlerinin, kirli odakların taşeronlarına da sesleniyorum; Siyaset adı altında gençlerin kanından beslenen vampirlere, istismarcılara da sesleniyorum; Gençlerin eline molotof kokteyli verenlere, parti binalarında, parti otobüslerinde molotof kokteyli saklayanlara, belediyelerde molotof kokteyli saklayanlara, belediye binalarından vatandaşa molotof kokteyli atanlara sesleniyorum; 5 yaşındaki çocukların eline taş verip arkasına saklanacak kadar alçalmışlara, canilere, fırsatçılara da sesleniyorum; Gençlerin kanından beslendiğiniz artık yeter. Döktüğünüz şehit kanı artık yeter. Kendi ikbaliniz için söndürdüğünüz ocaklara artık yeter. Ve diyorum ki, insanlığınızı varsa, vicdanınızı varsa, sorumluluğunuzu hatırlayın diyorum, bu çirkin yoldan geri dönün diyorum.'' -''TERÖRLE YAŞAYANLAR HİÇ BİR YERE VARAMADILAR''- Bu mücadelenin kararlı bir şekilde sürdürüleceğini vurgulayan Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti: ''Bilesiniz ki, tarihte terörle yaşayanlar hiç bir yere varamadılar, bundan sonra da varamayacaklar. Burada benim bir çağrım var, yazılı ve görsel medyaya bir çağrım var; bunları şu veya bu şekilde televizyon programlarınızda beslediğinizin farkında mısınız? Bunları ortaya çıkaralım, deşifre edelim derken terörün propagandasını yaptığınızın farkında mısınız? Bunların siyasette ilintili olan örgütlerini ortaya çıkaracağız derken bir çok şeyin propagandasını yaptığınızın farkın da mısınız? Yüzleri maskeli, elinde molotof kokteyli olan teröristlerin yanında bunların milletvekilleriyle fotoğraf karelerini görmüyor musunuz? Bakıyorsunuz ki ilçe başkanı torbada molotof kokteyli bunları geliyor gençlere dağıtıyor. Yakalanıyor. Şu anda tutuklu, içeride. Bunları anlatmaya gerek var mı? İlçe başkanı böyle, il başkanı böyle, milletvekilleri böyle daha neyi anlatalım? Her şey açık ve net ortada. Ondan sonra da söylenen 'biz hak ve özgürlüklerimizi arıyoruz' kusura bakma, hak ve özgürlükleri aramanın yolu bu değil. AK Parti de ortaya çıktı, AK Parti de kuruldu. Kurulduğumuz zaman bizim herhangi bir varlığımız yoktu, 16 ayda benim milletim bizi iktidara taşıdı. Bu ülkede yıllar yılı partisi olanlar, niçin milletim onları tek başına iktidara getirmiyor. Cumhuriyetten eskiyiz diyenleri niçin iktidara getirmiyor. Neden? çünkü benim milletim, hani güzel bir söz var ya, müslüman bir sokulduğu delikten bir daha sokulmaz. 2 kere sokulmak bize yakışmaz. Onun için uyanık olacağız ve bu oyunu hep beraber, milletçe bozacağız. Ben Osmaniyeli kardeşlerimin gözünde bunu görüyorum.''