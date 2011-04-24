-ERDOĞAN: ARTIK MİLLETİM BUNLARI YUTMUYOR İSTANBUL (A.A) - 24.04.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 10 seçim barajının kalkmasını isteyenlere seslenerek, ''Tamam bizim hükümetimizden önce DSP, MHP, ANAP beraberdiniz, niye kaldırmadınız? Kaldırsaydınız. Yani siz kaldırmıyorsunuz şimdi bakıyorsunuz ki artık durum tehlikeli, bundan sonra bu millet bizi hep yüzde 10 barajının altında tutacak, onun için 'yüzde 10 barajı kalksın' diyorsunuz. Artık benim milletim bunları yutmuyor'' dedi. Erdoğan, partisince Beykoz'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, bu aralar sık sık yüzde 10 barajından bahsedildiğini belirterek, şunları söyledi: ''Bu oyunu hep beraber bozacağız. Şimdi yüzde 10 barajını kim getirdi, biz mi getirdik? Bizden öncekiler getirdi. Biz, 16 aylık partiyken yüzde 10 barajına rağmen devlet yardımı almadan, halkımın desteğiyle yüzde 34 ile iktidar olduk. Şimdi CHP, yüzde 10 barajını devamlı gündeme getiriyor. Peki CHP sen iktidardın, iktidarlığın döneminde kenarından köşesinden de olsa koalisyon hükümetlerinde vardın. Niye kaldırmadınız? ANASOL iktidarları vardı, niye kaldırmadınız? ANAP ile el ele verip kaldırsaydınız. Tamam bizim hükümetimizden önce DSP, MHP ANAP beraberdiniz. Niye kaldırmadınız? Kaldırsaydınız. Yani siz kaldırmıyorsunuz şimdi bakıyorsunuz ki artık durum tehlikeli, bundan sonra bu millet bizi hep yüzde 10 barajının altında tutacak, onun için 'yüzde 10 barajı kalksın' diyorsunuz. Artık benim milletin bunları yutmuyor. Sevgili kardeşlerim burada bunların derdi ne biliyor musunuz? BDP'ye bazı yazar çizer takımı bunlar da bu işe çok destek veriyorlar. O yazar çizer takımına da sesleniyorum; sizler de AK Parti iktidarından önce bunu niye gündeme getirmiyordunuz? Şimdi mi sizin aklınız başınıza geldi? BDP de versin bir parti olarak mücadelesini çıksın ortaya yüzde 10 barajını aşsın ama bunlar bir etnik unsurun partisi. Biz Türkiye'nin partisiyiz.''