Erdoğan: Artık KÜRT meselesi yok

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ' Güneydoğu Anadolu’daki istismar kokan politikaları bu ülkede sadece biz çökertebiliriz. Bu ülkede Kürt meselesi artık yoktur, benim Kürt kardeşlerimin meseleleri vardır' dedi.



Erdoğan’ın partisinin adaylarını tanıttığı toplantıda BDP’ye yönelik eleştirileri de şu noktalarda dikkat çekti:





GÜNEYDOĞU YANITI



'Listemize bakıp da Ak Parti’nin bazı bölgelerden çekildiğini, bazı bölgelerde iddiasını kaybettiğini söyleyenler, açık söylüyorum, çok büyük bir yanılgı, çok büyük bir cehli siyaset içindedir. Bunu söyleyenler, değişimden, dönüşümden, tazelenmekten korkuyor, çekiniyorlar.'





'BAYRAĞIN RENGİ NİYE RAHATSIZ EDİYOR?'



'Bizde ayrım yok; bizde ne Türk milliyetçiliği var ne Kürt milliyetçiliği var ne Laz milliyetçiliği var. Bunların hiçbiri yok bizde ama şundan da hiçbir zaman, ‘Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım’ demekten kaçınmayacağız. Rahat rahat bu ülkede Türküm de diyeceksin Kürdüm de Lazım da Çerkezim de Gürcüyüm de Romanım da. Hepsini söyleyeceğiz. Tek bayrak dedik. Bu ayyıldızlı bayrakta kimi inciten bir şey var? Bu bayrağın rengi niçin birilerini rahatsız ediyor? Bu hilal, bu yıldız niçin birilerini rahatsız ediyor? Rahatsız etmemesi lazım. Çünkü bu bayrağın rengi tüm şehitlerimizin kanıdır.'





'İKİNCİ DEVLET OLMAZ'



Bu ülkenin, bu milletin, bu bayrağın altında ikinci bir devlet asla düşünemeyiz. Böyle bir bölücülüğe böyle bir ayrımcılığa asla müsaade edemeyiz. Ben hiçbir zaman ‘tek dil’ diye bir ifade kullanmadım, ‘tek resmi dil’ ifadesini kullandım. Bunu karıştırmayalım birbirleriyle. Benim ülkemde herkes, anadilini rahatlıkla konuşabilir. Benim Kürt kardeşim kendi anadilinde rahatlıkla konuşur. Bunların hiçbiri bir tehditle olmamıştır.





'KÜRTLER İSTİSMAR EDİLİYOR'



Güneydoğu Anadolu’daki istismar kokan politikaları bu ülkede sadece biz çökertebiliriz. Bu ülkede Kürt meselesi artık yoktur, benim Kürt kardeşlerimin meseleleri vardır. Bu ülkede Kürt kardeşlerimin istismarı vardır ama bu oyuna onlar da gelmeyecek, bu oyunu bozacaklar. Kurulan tezgah budur. Diyorlar ki ‘AK Parti Güneydoğu’da Kürt orijinleri olan adayları, Kürtlerin meselelerini sorun yapmayanları çekti’. Ya cehaletleriyle konuşuyorlar ya da bilmiyorlar. Birileri etnik noktadan benim Kürt kökenli vatandaşlarımı istismar ederken, bir diğerleri de şehit cenazelerini, akan kanı, akan gözyaşını, hatta şehitlerimizi istismar ediyor. Buna da fırsat vermeyeceğiz.







