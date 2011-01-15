-ERDOĞAN ARENA'NIN AÇILIŞINDA İSTANBUL (A.A) - 15.01.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Telekom Arena Stadı'nda en yakın zamanda bir Avrupa Kupası final maçı oynanmasını arzu ettiğini söyledi. Türk Telekom Arena Stadı'nın açılışına katılan Başbakan Erdoğan'ı, Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül ve Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat karşıladı. Canlı yayına katılan Başbakan Erdoğan, kendilerini UEFA'da bugünlere getiren Galatasaray'ın böyle bir stada sahip olmasına inandıkları için bu stadın yapılmasına karar verdiklerini söyledi. Erdoğan, Türkiye'nin, geleceğe yönelik futbol şampiyonaları için böyle bir stadı kazanmasını görev telakki ettiklerini kaydetti. Başbakan Erdoğan, eski Galatasaray Kulübü Başkanı Özhan Canaydın ve şimdiki başkan Adnan Polat'ın konuyla yakından ilgilendiğini, bu nedenle böyle bir adım atmaya karar verdiklerini belirterek, şöyle devam etti: ''Stadın inşaat aşamasındaki ilk kesintiler ihaleyi alan arkadaşlardan kaynaklandı. Kesinti olunca TOKİ olarak stadın yapımını üstlendik. Bu süreçte Varyap ve Uzunlar firmaları da projeye dahil oldu. Statla beraber buraya metro da geldi. Metro yatırımının yanında çok ciddi bir kavşak düzenlemesi var. Bunların hepsi stada yönelik olarak atılmış adımlar. Çünkü statların dolması ve boşalması anlık meseleler. Bu yüzden bu hesapların iyi yapılması lazım. Mesela bu stat yarım saat içinde boşalacak.'' Başbakan Erdoğan, stat çevresinde kavşak ve metroyla ilgili yapılacak yeni düzenlemeler olacağını da ifade etti. ''2005'te İstanbul'da bir final yaşamıştık, 2009'da yine öyle. Türk Telekom Arena'da bir final rüyanız var mı?'' sorusuna da Başbakan Erdoğan, ''En yakın zamanda artık bunları yakalayalım'' yanıtını verdi. Başbakan Erdoğan, Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası maçında Yeni Malatyaspor'a yenildiğinin hatırlatılması üzerine de ''Biz alıştık bu işlere'' dedi. Bu arada, Başbakan Erdoğan, bazı taraftarların tepkileri üzerine, Galatasaray-Ajax karşılaşmasını izlemeden stattan ayrıldı.