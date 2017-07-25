Cuhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 9 müslüman ülkenin Katar ile ilişkilerini kesmesinin ardından ziyaret ettiği Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar'la ilgili olarak Körfez turunu parti grup toplantısında konuştu. Körfez turunun Katar krizinin çözülmesinde önemli katkılar sunacağını söyleyen Erdoğan, "Araplar bizi arkadan vurdu yalanını bir kenara bırakmanın zamanı gelmiştir. Bugün ülkemizde devletimize ve milletimize karşı savaşan terör örgütleri yüzünden nasıl toplumun belli kesimlerini toptan suçlayamazsak, tüm Arapları da itham edemeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti grup toplantısında Körfez turuyla ilgili olarak konuştuğu bölümlerin bir kısmı şöyle:

"Ülke liderleri ile yaptığım görüşmelerde birçok bölgesel meseleyi ele alma fırsatı bulduk. Sorunlarımızı samimiyetle konuşmanın yollarını aramamız gerekiyor. Krizin, yakın zamanda hallolacağını ümit ediyorum. Temasların, Katar krizi bağlamında önemli katkılar sağladığını ümit ediyorum. Bölgenin istikrarı için çabalarımızı artırarak devam edeceğiz.

Müslümanların Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'den sonraki 3. kutsal mabedi, Kudüs'teki Mescid-i Aksa'dır.

Araplar bizi arkadan vurdu yalanını bir kenara bırakmanın zamanı gelmiştir. Bugün ülkemizde devletimize ve milletimize karşı savaşan terör örgütleri yüzünden nasıl toplumun belli kesimlerini toptan suçlayamazsak, tüm Arapları da itham edemeyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının tamamı için tıklayın: