-ERDOĞAN: ARABULUCULUĞA BİZ HAZIRIZ PRİŞTİNE (A.A)- 03.11.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, davet gelmesi halinde Kosova ile Sırbistan arasında arabuluculuğa hazır olduklarını bildirdi. Erdoğan ve Kosova Başbakanı Haşim Taçi ile yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlediler. Türkiye'nin, Türk Halkının gönlünde Kosova'nın çok farklı bir yeri olduğuna işaret eden Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Şimdi de Uluslararası Adalet Divanı'ndan çıkmış olan yeni karar sonrasında, inanıyorum ki Kosova'nının geleceği için çok daha farklı adımların atılmasına sebep olacaktır. Priştine-Belgrad arasındaki süreci çok daha olumlu istikamette etkileyecektir diye düşünüyorum. Nitekim, Belgrad'ın bakışında da farklılıkların olduğu, olumlu istikamette görüyorum. Aynı şeyi Priştine'de de görüyoruz. Türkiye olarak üzerimize düşen ne ise bunu da görev telakki ederek bundan sonraki süreçte Balkanlar'da barış noktasında atacağımız adımlarda bu görevi seve seve yapacağımızı da ifade etmek istiyorum.'' ''Buradaki bulunuşumuz boşu boşuna değil'' diyen Erdoğan, iki ülke arasındaki ticari ilişkilere de değindi. Ticaret hacminin, 2008-2009 yıllarını kapsayan dönemde küresel krize rağmen, 2008'de 200 milyon dolar iken, 2009 da düşüş göstermesi beklenirken 210 milyon dolarla son bulduğunu anlatan Başbakan Erdoğan, Türk girişimcilerin Kosova'da yer almalarının önemine işaret etti. Türk firmalarının otobanlar yaptığını, bunun yanında yeni yıldan itibaren Priştine Havaalanı'nın yenilenmesini de bir Türk firmasının yapacağının belirten Başbakan Erdoğan, enerji noktasında da adımların atılacağını söyledi. Kosova'da Osmanlı mirası yüzlerce eser bulunduğunu bildiren Başbakan Erdoğan, bunları TİKA aracılığı ile restore etme gayreti içinde olduklarını ifade etti. Harabe olan bu binaların ayağa kaldırılarak, bir çekim alanı oluşturması gerektiğini belirten Erdoğan,''Bunları biz de yaşadık. 8 yıl önce ülkemize gelen turist sayısı 13,5 milyondu. Ama şimdi altyapı yatırımları ve çeşitlendirme ile şu anda turist sayısı 30 milyona ulaştı. Bir yatırım yapacaksınız ki bunun karşılığını alasınız. Ve biz tarihi eserler noktasında dost, kardeş Kosova ile böyle bir işbirliği içinde olacağız'' diye konuştu. -SORULAR- Kosova'nın bağımsızlığını ilan etmesiyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Erdoğan, dünyada Kosova'nın bağımsızlığını tanıyan ülke sayısının aslında iyi bir konuma geldiğini ama Uluslararası Adalet Divanı'ndan sonra bunun daha da farklı bir şekilde artmaya devam edeceğine inandığını söyledi. Bu noktada kendilerinin de irtibatlarının ve görüşmelerinin olduğunu ifade eden Başbakan Erdoğan, ''Fakat Belgrad-Priştine görüşmesi bu süreci çok daha olumlu istikamette etkileyecektir diye düşünüyorum. Hele hele 12 Aralık seçimleri buna çok daha farklı bir güç katacaktır diye inanıyorum'' dedi. Başbakan Erdoğan, halkının çoğunluğu Müslüman olan Kosova'nın bağımsızlığını tanımak konusunda Müslüman ülkelerin tereddüt yaşadıklarını belirterek, ''Bu konuda Türkiye'nin İslam ülkelerinin Kosova'nın bağımsızlığını tanıması için ne gibi bir desteği olabilir?'' sorusu yönelten gazeteciyi de Erdoğan, şöyle yanıtladı: ''Türkiye de İslam Konferansı Örgütün bir üyesi. Tabii bizler, Kosova'yı ilk tanıyan ülkelerden birisi olduğumuz gibi şu anda bu aslında İKÖ'nün diğer üyelerine de bir sinyaldir. İnanıyorum ki onlarda da bazı gelişmeler şu anda var olacak. Onlar da adımlarını bu istikamette atacaklardır. Ve düşünce dünyalarına bu zaten girmiş vaziyette. Bizler de bu süreci doğrusu onlara anlatıyoruz ama Uluslararası Adalet Divanı'nın verdiği karar bu konuyla ilgili çok daha süratle bu adımların atılmasına bir fırsat hazırlamıştır.'' -ARABULUCULUK- Başbakan Erdoğan, Sırbistan ile Kosova arasında arabulucuk konusunda yöneltilen bir soru üzerine, şu değerlendirmeyi yaptı: ''Biz hazırız, davet geldiği anda biz hazırız. Bundan hiç endişeniz olmasın. Çünkü, biz bu bölgede özellikle barışa dayalı bir yapının oluşmasını istiyoruz. Çünkü, ne varsa barışta var. Oradan kazanacağız. Halbuki burada da belli bir oranda Kosova'nın Sırp vatandaşı da var. Bu başarıldığı anda Kosova çok daha farklı bir şekilde hem barışı yakalayacaktır, hem huzuru yakalayacaktır. Ve Sırbistan ile de münasebetlerimiz gerçekten son zamanlarda olumlu istikamette gelişti ve onların da bu konuda bizden beklentileri var. Zaten Haşim kardeşim de bu konuda bizlerle gerekli olan diyaloğu kuruyor. Ve inşallah bu adımları da hayırlısıyla atacağız.''