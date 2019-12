ERDOĞAN: ARABA DEĞİL EV ALIN, LÜKS EVDEN VAZGEÇİN

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dünya ekonomisinde bir takım sıkıntılar olduğunu belirterek, bu durumdan Türkiye'nin olumsuz etkilenmemesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirterek, "kriz tellalları bir kez daha mahçup olacak" dedi. Erdoğan ana muhalefet partisi CHP'yi de kriz söyleminden medet ummakla suçladı. Erdoğan vatandaşların harcama yapmaktan değil israftan kaçınması gerektiğini belirterek, "Bu dönemde araba değil, ev alın, ama evi olanlar da lüks ev almaktan vazgeçsin" dedi.



AKP İl Başkanları toplantısında konuşmasına ekonomiye yönelik değerlendirmelerle başlayan Başbakan Erdoğan, "kriz tellalları bir kez daha mahçup olacak" dedi. Erdoğan'ın ekonomiye yönelik mesajları özetle şöyle:

Demokrasi tarihimizin bu büyük başarısının mimarı sizlersiniz. Sizleri bütün teşkilatlarımızı kadın ve gençlik kollarımızı bir kez daha yürekten tebrik ediyorum. Ayrımcılık yapmadığınız için, bütün evlatları kucakladığınız için, herkesin gönlüne girmeyi başardığınız için sizleri tebrik ediyorum. Siz etnik ayrımcılık, mezhepsel ayrımcılık, inanç ayrımcılığı yapmadınız. Siz yaradılanı yaradandan ötürü sevdiniz. Onun için tebrik ediyorum.

Sözde analistler güney doğu Anadolu bölgesi dediğiniz zaman sadece bir ili görüyorlardı. Diğer illeri görmüyorlardı. Onlara göre sadece Diyarbakır. Ama bize göre öyle değil. Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Siirt Güneydoğlu Anadolu bölgesi değil mi? Biz bütün vilayetleri kucakladık. Ak Parti bütün Türkiye’nin partisidir.

Siz bakmayın Türkiye’nin huzurunu bozmak için bir bardak suda kopardıkları fırtınaya.

Ne acıyı ne sevinci paylaşabiliyorlar. Biz işimize bakalım. Daha çok gönül kazanmaya bakalım. Gözümüzü Türkiye’nin büyük hedeflerinden ayırmayalım.



Gecekonduları verin toplu konut yapalım



Dün gece, dün akşam Keçiören’in şöyle arka sokaklarında iftar sofrasına iştirak ettik, bazı evlere misafir olduk. Tabi hali gördük. Burası başkent Ankara ama tabi durumumuz iyi değil. Çünkü oraların hali bizim insanca yaşayabileceğimiz bir manzarayı ifade etmiyor. Tabi kardeşlerimize söylüyoruz, gelin bize yardımcı olun, biz buraları sizden anlaşarak alalım ve toplu konut olarak buralara girelim ve size buralarda insanca yaşayabileceğiniz her şeyiyle güzel imkanlar hazırlayalım. Olumlu yaklaşanlar var ama bakıyorsunuz bir kısmı da ben müteahhitlere vereceğim diyor. Tamam ver de müteahhit buraya her zaman gelmiyor. Bütüncül bir anlayışla yaklaşıp buraları değiştirmek istiyoruz. Seçim boyunca da bize yardımcı olun dedim. Çünkü vatandaşlarımızı buralarda, biz inanın görmek istemiyoruz ama burada tabiî ki devlet millet kaynaşması çok önemli. Ha bu İstanbul’da İzmir’de yok mu? Maalesef her ilimizde var.

Ortada çarpıcı bir tablo var. Bu istikrarı bu başarıyı kendi menfaatlerine aykırı görenler, felaket tellallığı yapanlar, güneşi balçıkla sıvamaya muktedir olamayacaklardır.

En sağlam bilinen ülkeler bile çok ciddi depremler yaşadılar. Borç durumuna baktığınız zaman ilk sırada ABD, ikinci sırada Japonya, üç de İtalya. Nasıl iflasın eşiğine geldiklerinin haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Euro bölgesinin ülkeleri bugün, bozulan bütçe dengeleri nedeniyle, ciddi sıkıntılarla karşı karşıya.

İşte dünyanın en büyük ekonomisi diyeceğimiz ABD ekonomisinde büyük sarsıntılar yaşanıyor. Daha birkaç gün önce kredi derecelendirme kuruluşlarından biri ilk kez ABD’nin kredi notunu düşürdü.

Dokuz yıl boyunca elde ettiğimiz kazanımların nasıl kalıcı hale geldiğinin göstergesidir. Bu gerçek dile getiren sadece bizler değiliz. Dünyanın en saygın ekonomi otoriteleri de bunu söylüyor.

Ana muhalefet lideri çıkıyor diyor ki ''Madem ekonomi bu kadar iyi gidiyor. Toplantıyı niye yapıyorsunuz?'' Aman yarabbi, evlere şenlik bir ana muhalefet. Bu toplantılar yapılmasa o zaman da der ki ''hükümet nerede, niçin bir araya gelmiyor?'' Bu toplantıların yapılması bunlar gibi dar persfektikte bir anlayışla değil, biz dünyayı mercek altına yatırmak suretiyle, bunların bize etkisi olabilir mi? Tedbirimizi önceden almak zorundayız. Ama dedim ya bunlar çırak bile olamaz. Bunlar ülke falan yönetemezler.



Araba değil ev alın



Bizim yaptığımız bu toplantılar, bu etkileri minimuma indirerek, büyüme hızının devam etmesi, milletimizin cebinden tek bir kuruş bile çıkmaması içindir. 2008 krizinin teğet geçecek dediğimde, krizden medet umanları mahçup etmiştik. Onları bir kez daha mahçup edeceğimizi memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Kriz bu kez inşallah teğet bile geçmeyecektir. Ramazan ayını da bir imkan bilerek lütfen israf etmeyelim.

Harcama yapmayalım falan demiyorum, tabiî ki harcama yapacaksınız. Ama israf etmeyelim. Biz verim ekonomisinden yana olacağız.

Diyelim ki iki seçenek çıktı. Bir araba, bir de satın almak istediğiniz bir ev. Arabayı almayın diyorum. Sizin için israf olur. Evi alacaksınız, kiradan kurtulacaksınız. Bence bu dönemde lüks bir eve girme. Verim ekonomisinin gerekliliği bunu ifade ediyor. Bu süreç bizler için artı yazacaktır. Firmalarında verimliliği esas alan ihracat odaklı bir üretim pazarlama ve stratejileri izlemeleri Türk ekonomisinin de trendini koruması bakımından da yararlı olur. Ak Parti hükümeti Türk ekonomisini istikrar ve güven zemini üzerinde asla taviz vermeden büyütmeye devam edecektir.





Başbakan Erdoğan konuşmasının son bölümünde AKP'nin 10. yıl dönümünü kutlamaya hazırlandığını hatırlatırken de havai fişekli kutlamalar istemediğini söyledi.