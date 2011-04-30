Erdoğan: Apo'yu peygamber ilan edenlerle bizim işimiz olamaz

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Açık konuşuyorum bakın. Apo'yu peygamber ilan edenlerle bizim işimiz olamaz'' dedi.

Erdoğan, Muş Belediye Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.

Kendisinin bu ülkede 74 milyon vatandaşın hepsini aynı şekilde sevdiğini ve sevmeye devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, ''Benim için artık bu ülkede Kürt sorunu bitmiştir. Artık bu ülkede benim Kürt kardeşlerimin sorunu vardır ama Kürt sorunu yoktur'' diye konuştu.

Kürt vatandaşların sorunları neyse bu çözmek için hizmetkar olduklarını belirten Başbakan Erdoğan, Muş'a yapılan hizmetlere değindi.

Muş havaalanının yapıldığını, Muş'u diğer şehirlere bağlayan karayollarının hizmete açıldığını kaydeden Erdoğan, ''Bu yollarla nasıl şehirleri birbirine bağlıyorsak, 74 milyon vatan evladının gönüllerini de böyle birbirine bağlıyoruz. Bizim derdimiz budur'' dedi.

Ferhat'ın dağları deldiği gibi dağları delerek Muş ile Bitlis'i tünellerle birbirine bağladıklarını anlatan Başbakan Erdoğan, bunun bir aşk meselesi olduğunu dile getirdi.

''Bu bölünme kampanyaları yapanlara karşı bir olunsun, yekvücut haline gelinsin biz bu işleri bitiririz. Bazıları bir oyun oynuyor. Bu oyunu beraber bozacağız' diyen Erdoğan, AK Parti'yi kurarken ''Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek millet'' dediklerini hatırlattı.

Tek millet derken, milletin Türk, Kürt, Laz, Gürcü, Çerkez, Abhaza, Boşnak ve Romanlardan oluştuğunu söyledi.

Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu:

''Tek bayrak derken, rengi şehit kanlarından oluşuyor. Hilal bağımsızlığımızı, yıldız şehitlerimizi ifade ediyor. Bu birilerini niye rahatsız ediyor. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Onun için tek vatan diyoruz. Hepimiz bu vatan için varız.

İşte Malazgirt'te Sultan Alparslan... Unutabilir miyiz? Onunla Anadolu'nun destanını yazdık. Unutabilir miyiz? Öyleyse niçin birileri buralarda ameliyat yapmak istiyor?''





''Bu oyuna gelmeyeceğiz"



Kendisinin milletin efendisi değil, hizmetkarı olduğunu vurgulayan Başbakan Erdoğan, bunun böyle bilinmesi gerektiğini ifade etti. Halka hizmetin Hakka hizmet olduğunu bildiklerini kaydeden Erdoğan, bu yola böyle koyulduklarını dile getirdi.

Başbakan Erdoğan, şunları söyledi:

''Birliğimizi zedelemeye gayrete edenler var. Cuma, cuma namazı bizim birlik sembollerimizdir. Biz köy camileri, köy mescitlerinde bile cuma kılmayız. İlçelere veya il merkezlerine gideriz. Niye? Çünkü birlik ve beraberlik orada oluşur. Şimdi terör örgütü ne diyor: 'Devletin imamlarının arkasında namaz kılmayın'. Allah Allah... Ya zaten sizin namazla falan ne alakanız var? Terör örgütünün böyle bir derdi var mı? Açık konuşuyorum bakın. Apo'yu peygamber ilan edenlerle bizim işimiz olamaz. Onun için bizi aldatanlara, benim Kürt kardeşlerimi aldatanlara karşı hep beraber olacağız. Onlara 12 Haziran'da sandıkta gereken cevabı vereceğiz. 50 metre ötede Cuma kılınıyor, arka tarafta birileri ayrıca Cuma kılıyor. Birileri de onları seyrediyor, bu işte bölücülüktür, ayrımcılıktır. Bu oyuna gelmeyeceğiz, bu oyunu hep beraber bozacağız.''







