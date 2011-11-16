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Politika

Erdoğan, annesinin 40 mevlidine katıldı  İSTANBUL (A.A)

16 Kasım 2011 23:57

-Erdoğan, annesinin 40 mevlidine katıldı  İSTANBUL (A.A) - 16.11.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan'ın vefatının 40. günü dolayısıyla düzenlenen mevlite katıldı.  Eyüp Sultan Camisi'ndeki mevlitte, mevlithanlar tarafından Mevlid-i Şerif ve hafızlarca da Kur'an-ı Kerim okundu. Başbakan Erdoğan da camide Al-i İmran suresini okudu.  Erdoğan, Mevlid-i Şerif sonrası vatandaşların taziyelerini kabul etti. Mevlitin ardından katılımcılara, ''Kur'an-ı Kerim'den Sureler ve Dualar'' kitabı ile üzerinde ''Sevgili anneciğimin ebediyete intikalinin 40. günü vesilesiyle'' yazılı külahta lokum ve şeker dağıtıldı. Mevliti, Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Erdoğan ailesinin fertlerinin yanı sıra Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Irak Ulusal Meclis Başkanı Usame El Nuceyfi, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşçu, futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen ve vatandaşlar dinledi.  Bu arada, Eyüp Sultan Meydanı'nda vatandaşlara etli pilav, ayran ve İzmir lokması ikram edildi.  Öte yandan, Başbakan Erdoğan, Eyüp Sultan Camisi'nden ayrılmadan önce Eyüp Sultan Türbesi'ni de ziyaret etti. 

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