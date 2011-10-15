-Erdoğan, annesi için düzenlenen mevlidi dinledi KIZILCAHAMAM (A.A) - 15.10.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kızılcahamam Kadın ve Gençlik Kollarının ortaklaşa annesi için düzenledikleri mevlidi dinledi. AK Parti'nin 18. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının ardından Yabanabat Camii'ne geçen Erdoğan, annesi merhume Tenzile Erdoğan için okutulan mevlidi dinledi. Camiye gelişinde Başbakan Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunulurken, cemaate lokum ikram edildi. Başbakan Erdoğan camiden ayrılırken de vatandaşlarla sohbet etti, başsağlığı dileklerini kabul etti. Bu arada Başbakan Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan da vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.