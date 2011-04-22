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Politika

ERDOĞAN ANKARA'YA GİTTİ ERZİNCAN (A.A)

22 Nisan 2011 23:49

-ERDOĞAN ANKARA'YA GİTTİ ERZİNCAN (A.A) - 22.04.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak ''DAP'' ile saat 20.22'de Ankara'ya hareket etti. Başbakanlığa ait ''OBA'' helikopteriyle Gümüşhane'den saat 20.05'te Erzincan'a gelen Başbakan Erdoğan'ı Erzincan Havaalanı'nda, Vali Abdülkadir Demir, AK Parti Milletvekili Sebahattin Karakelle, Emniyet Müdürü Mehmet Tüzel, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Mehmet Artar, Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu ile diğer yetkililer karşılayarak, havaalanında bulunan özel uçak ''DAP''a kadar eşlik etti. Başbakan Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ da Ankara'ya gitti.

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