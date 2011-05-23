-ERDOĞAN ANKARA PROJELERİNİ AÇIKLAYACAK ANKARA (A.A) - 23.05.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 25 Mayıs Çarşamba günü Ankara için hazırladıkları projeleri açıklayacaklarını belirterek, ''Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan kentleşmeye kadar, Ankara'nın çehresini değiştirecek, görünümünü değiştirecek, başkentin ruhuyla, özüyle örtüşecek projelerle geliyoruz. İnşallah bunun ardından Diyarbakır ve İzmir projelerimiz de var; onları da kamuoyu ile paylaşacağız. 12 Haziran'dan sonra ustalık dönemimiz çok, ama çok farklı olacak'' dedi. Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Mamak Belediyesinin Yeşilbayır Mahallesi Girişi Köprülü Kavşağı'ndaki ortak toplu açılış töreninde, toplu açılış töreniyle, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Mamak Belediyesinin toplam 10 yatırımının hizmete girdiğini, Mamak ve Ankara'ya 163 milyon liralık yatırım kazandırıldığını söyledi. Kurtboğazı-İvedik 3. İsale Hattı'nın, 105 milyon lira tutarında bir yatırımla tamamlandığını, Ankara'nın su ihtiyacını karşılayacak 43,5 kilometre uzunluğundaki bu hattın açılışının gerçekleştirildiğini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu: ''Açılışını yaptığımız bir diğer önemli proje, Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında inşa edilen Yeşil Vadi Konutları. Şu anda 240 konuttan oluşan bu proje, Ankara'nın doğusunun yeniden yapılandırılmasında da önemli bir etabın geride kalması anlamına geliyor. Ve bu bölgede yaklaşık 50 bin konuta kadar çıkabilecek yatırımların olması planlanıyor. Samsun Yolu Yeşilbayır Mahallesi Girişi Köprülü Kavşağı da Mamak ilçemizin dönüşüm sürecini ileriye taşıyacak bir hizmet. Bugün burada, Büyükşehir Belediyemizin Mamak'a kazandırdığı Başak Parkı ve Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nın da açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Böylece, Büyükşehir Belediyemizin Mamak'a ve şehrin tümüne hizmet yatırımlarını, Mamak ve Ankara'mızın istifadesine sunuyoruz. Mamak ilçemizin dönüşümünde en önemli görev, şüphesiz ilçe belediyemize düşüyor. Mamak Belediyemiz, bugün açılışını yaptığımız yatırımlarıyla, ilçenin çehresini değiştirmek yönünde önemli bir adımı hayata geçirmiş oluyor. Mamak Belediyemiz, inşa ettiği kongre merkezine büyük bir kadirşinaslık örneği göstererek, geçtiğimiz şubat ayında vefat eden eski başbakanlarımızdan Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızın ismini verdi. Bugün Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezinin de açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle Erbakan hocamızı bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Mamak Belediyemizin açılışını yaptığımız eserleri arasında Şafaktepe İş Merkezi ile Platin Evleri de yer alıyor. 18 bin metrekare kapalı alana sahip bu büyük yatırım içinde 96 daire, 28 işyeri, hamam, sauna, düğün salonu, kreş gibi sosyal tesisler de yer alıyor. Ayrıca, yine Mamak Belediyemizce yapılan Ahmet Yesevi Aile Merkezi ve Bilgi Evinin, Başak Aile Merkezi ve Bilgi Evinin, Fahri Korutürk Mahallesi'nde yapılan Kapalı Pazar Yeri ve Spor Kompleksinin de bugün açılışlarını yapıyoruz.'' Geçen haftalarda İstanbul için iki büyük projeyi kamuoyuna açıkladıklarını anımsatan Başbakan Erdoğan, İstanbul'un batısında, Karadeniz'den Marmara Denizi'ne bir kanal inşa edileceğini, bir yandan İstanbul Boğazı'ndaki tehlikeyi bertaraf ederken, diğer yanda İstanbul'a yeni bir güzellik kazandıracaklarını bildirdi. İstanbul'a 2 yeni şehir inşa edileceğini, bunlardan birinin Avrupa yakasına, diğerinin de Anadolu yakasına kurulacağını belirten Başbakan Erdoğan, İstanbul ve Türkiye için son derece önemli iki yaşam alanı oluşturacaklarını, aynı zamanda bu adımların depreme karşı bir tedbir olacağını da ifade etti. Başbakan Erdoğan, şöyle devam etti: ''Bu projelerin inşasında on binlerce kişi çalışacak, yeni iş imkanları oluşacak, yeni sanayi ve ticaret merkezleri, yeni cazibe merkezleri oluşacak. Hem İstanbul, hem Türkiye kazanacak. Şimdi sevgili Ankaralılar çarşamba günü de Ankara için projelerimizi açıklayacağız. Ankara için önemli projelerimiz var. Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan kentleşmeye kadar, Ankara'nın çehresini değiştirecek, görünümünü değiştirecek, başkentin ruhuyla, özüyle örtüşecek projelerle geliyoruz. İnşallah bunun ardından Diyarbakır ve İzmir projelerimiz de var; onları da kamuoyu ile paylaşacağız. 12 Haziran'dan sonra ustalık dönemimiz çok, ama çok farklı olacak. 81 vilayette başlattığımız yatırımları tamamlayacak, yeni yatırımlarla, yeni projelerle, inşallah 2023 hedeflerine doğru koşar adım ilerleyeceğiz. Biz 8,5 yıl boyunca iş ürettik, aynı şekilde iş üretmeye devam edeceğiz. Biz ülkemiz için, milletimiz için, şehirlerimiz için çözümler ürettik, hedefler belirledik, vizyon çizdik, aynı şekilde yolumuzda yürüyoruz.'' AK Parti iktidarının eğitim, sağlık, ulaştırma gibi alanlarda gerçekleştirdiği hizmetleri anlatan Başbakan Erdoğan, okullarda kara tahta dönemini bitireceklerini, bilgisayar donanımlı akıllı tahtaların kullanımına başlanacağını, öğrencilere ücretsiz elektronik kitap verileceğini belirtti. Bu projelerin 4 yıl içinde tamamlanacağını, AK Parti'nin derdinin vatandaşa hizmet olduğunu belirten Erdoğan, ''Bizden öncekilerin böyle bir derdi yoktu. Bu dert olmadığı için de maalesef benim vatandaşım inim inim inletildi. Çile çektiler. Ama artık bu çile bitiyor. İnşallah yeni planlamamızın içinde Mamak'a 200 yataklı bir devlet hastanesine başlıyoruz. Daha modern, yeni teknolojiyle bir hastanemizi inşallah sizlere kazandıracağız'' dedi.