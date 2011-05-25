-ERDOĞAN ''ANKARA PROJELERİNİ'' AÇIKLADI ANKARA (A.A) - 25.05.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın dünyanın en önemli savunma sanayi merkezlerinden biri haline getirileceğini belirterek, radar tasarım ve üretim merkezini Gölbaşı'nda kuracaklarını açıkladı. Erdoğan yaptığı açıklamada Ankara'ya ilişkin yürütülen projeler hakkında bilgi verdi, Erdoğan, uzay ve uydu merkezinin de TAI tesisleri içinde faaliyete geçeceğini bildirdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya yeni bir adalet sarayı yapılacağını, bölgenin sağlık merkezi haline getirilerek, ulusal ve uluslararası bir sağlık başkentine dönüştürüleceğini, UEFA kriterlerine uygun bir stadyum projesinin hayata geçirileceğini bildirdi.