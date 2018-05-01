Erdoğan anısı, oğlunun doğum günü ile uyuşmadı; İbrahim Tatlıses "Çok önemli değil" dedi

AKP İzmir Milletvekili aday adayı olan İbrahim Tatlıses, Tayyip Erdoğan’ın İzmir mitinginde anlattığı “İdo 2 aylık olmuştu, Erdoğan o zaman belediye başkanıydı. ‘Başkanım bizim evimizin oraya doğalgaz gelmedi, İdo üşüyor’ dedim. Kapattı, 10 dakika sonra döndü ‘yokmuş ama ama ben kendimden vereceğim’ dedi, 2 ay sonra doğalgaz bağlandı ve İdo üşümekten kurtuldu” anısının gerçeği yansıtmadığı iddiası için ilk kez konuştu. İbrahim Tatlıses’in anlattığı dönemde İdo Tatlıses’in en az 2 yaşında olduğunu belirten sosyal medya kullanıcılarının tepkilerine değinen İbrahim Tatlıses, “Olabilir, çok önemli değil. Biz kendi içimizi, ruhumuzu, dilimizi biliyoruz. O nedenle çok önemli değil” ifadelerini kullandı.

AKP İzmir Milletvekili aday adaylığı için resmi başvurusunu avukatı aracılığıyla yapan şarkıcı İbrahim Tatlıses, AKP İzmir İl Başkanı Aydın Şengül’ü ziyaret etti. Tatlıses, adaylığıyla ilgili daha sonra basın açıklaması yapacağını söyledi.

İbrahim Tatlıses, 27 Nisan günü, avukatı aracılığıyla AK Parti’den milletvekili aday adaylığı için İzmir İl Başkanlığı’na başvurmuştu. Tatlıses, bugün de AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül’ü makamında ilk kez ziyaret etti. Danışmanı Şule Çınlama ve korumasıyla birlikte AKP İzmir İl Binası’na gelen Tatlıses, parti yöneticileri tarafından karşılandı.

AKP İzmir 1’inci bölgeden aday adayı olan Tatlıses ve Şengül’ün görüşmesi, basına kapalı olarak gerçekleşti. Tatlıses, mitingdeki konuşma nedeniyle sosyal medyadan tepki görmesini soran gazetecilere, “Olabilir, çok önemli değil. Biz kendi içimizi, ruhumuzu, dilimizi biliyoruz. O nedenle çok önemli değil” dedi.

AKP İzmir İl Başkanı Aydın Şengül de, Tatlıses’in nezaket ziyaretinde bulunduğunu belirterek, “Tatlıses aday olur olmayabilir, bilmiyoruz. Siyasette daha yeni. Nasıl bir süreç izleneceği konusunda kendisini bilgilendirdik. Süreç devam ediyor” diye konuştu.

Ne olmuştu?

4. kez AKP’den milletvekili aday adayı olan şarkıcı İbrahim Tatlıses, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İzmir mitingine katıldı. Erdoğan’ın davetinin ardından sahneye çıkan Tatlıses, “İdo 2 aylık olmuştu, Erdoğan o zaman belediye başkanıydı. ‘Başkanım bizim evimizin oraya doğalgaz gelmedi, İdo üşüyor’ dedim. Kapattı, 10 dakika sonra döndü ‘yokmuş ama ama ben kendimden vereceğim’ dedi, 2 ay sonra doğalgaz bağlandı ve İdo üşümekten kurtuldu” diyerek Erdoğan’la ilgili bir anısını dinleyicilerle paylaştı.

Ancak Tatlıses’in anlattığı anı ile İdo Tatlıses’in doğum tarihlerinin tutmadığı fark edildi. İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses, 15 Şubat 1992 doğumlu. Yani Erdoğan’ın belediye başkanı olduğu 27 Mart 1994 tarihinde, Tatlıses’in oğlu İdo yaklaşık 2 yaşındaydı.