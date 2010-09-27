-ERDOĞAN: ANAYASAYLA İLGİLİ GÖRÜŞTÜK ANKARA (A.A) - 27.09.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde Anayasa değişikliği konusunun gündeme gelip gelmediği sorusuna, ''Anayasayla ilgili olarak tabii ki görüştük de yani bugün dedik meydanlarda bir şeyi konuşuyorsun, söylüyorsun. Nedir? Bir başörtü meselesini devamlı dillendirdiniz, söylediniz. Ben de ne dedim? 'Bugünden tezi yok hemen adımı atalım. Hemen ekipleri kuralım, çalışmaya başlayalım'' dedi Erdoğan, Rixos Otel'de düzenlenen TESK Genel Kurulu'ndan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başbakan Erdoğan, ''Sayın Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yaptınız, baş başa...''' sözleri üzerine,''baş başa değil, tüm milletvekili arkadaşlarımız, bakan arkadaşlarımız birlikte görüştük sohbet havasında...'' dedi. Bir gazetecinin, ''referandum sert geçmişti yeni bir sayfa açıldı'' sözleri üzerine, Erdoğan, ''böyle bir şey yok, sıkıntı yok'' dedi. ''Yeni Anayasa gündeme geldi mi şeklindeki soru üzerine, ''Anayasayla ilgili olarak tabii ki görüştük de yani bugün dedik meydanlarda bir şeyi konuşuyorsun, söylüyorsun. Nedir? Bir başörtü meselesini devamlı dillendirdiniz, söylediniz. Ben de ne dedim? (Bugünden tezi yok hemen adımı atalım. Hemen ekipleri kuralım, çalışmaya başlayalım)'' dedi. Başbakan Erdoğan, bir gazetecinin ''türban'' demesi üzerine, ''başörtüsü'' dedi.