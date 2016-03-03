Erdoğan: Anayasa masasında 317 milletvekili olan iktidarın 3 temsilcisi var, bu adil değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gine'de temaslarda bulunurken yeni anayasa yapım süreciyle ilgili "Ana muhalefet liderinin yaptığı ipe un sermek, dürüstsen masadan kaçmazsın. Yeni anayasa konusunda iktidar partisi üzerine düşeni yapacak. Nihai kararı iktidar partisi aracılığıyla millet verir" diye konuştu. Erdoğan Anayasa Uzlaşma Komisyonu masasındaki üye sayısıyla ilgili "İktidar partisinin 317 milletvekili var. 317 milletvekili 3 kişiyle temsil ediliyor, 233 milletvekiliyse 9 milletvekiliyle temsil ediliyor. Bu adil bir yaklaşım değil" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Yeni anayasanın görüşülmesi ve mutabakat sağlanabilirse alınacak netice ülkemizin geleceği içindir. Şahsımla ilgili olur mu olmaz mı böyle bir değerlendirme söz konusu değildir. Ana muhalefet partisi genel başkanının şu andaki tavırları ipe un sermekten başka bir şey değildir. Dürüstseniz masadan kaçmazsınız. Bakın bundan önce bir cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı, ilk defa halka gitmek suretiyle yapılan seçimdir. Bir genel başkan olarak siz katılmadınız buna. Dışarıdan ısmarlama bir aday çıkardınız, üzerinde 14 siyasi parti birleştiniz ama milletim sizle ittifak etmedi. Milletim şahsım üzerinde yüzde 52 ile ittifak etti ve bizi cumhurbaşkanı olarak görevlendirdi. Meydanlarda söz verdiğiniz yeni anayasanın yapımıyla ilgili dört siyasi partinin üçer tane temsilcisi var, burada iktidar partisinin 317 milletvekili var. 313 milletvekili 3 kişiyle temsil ediliyor, 233 milletvekiliyse 9 milletvekiliyle temsil ediliyor. Bu adil bir yaklaşım değil. Benim dönemimde de bunu uyguladık.

"Eğitimde ciddi bir boşluk var bu konuda ilk etapta gerek fiziki mekanların oluşturulması ve bunun yanında öğretmenler noktasında açığın giderilmesi. Bir diğer adım sağlıkta ciddi bir açık var, dolayısıyla sağlıkta da bir yapılanmanın içerisine gidilmesi, bu konuda Türkiye olarak kendileriyle işbirliğine gidebileceğimizi süratla karşılıklı olarak bu adımları atıp hep burada da fiziki mekanlarla birlikte geçiş sürecinde sağlık elemanları itibariyle destek, TİKA vasıtasıyla sağlık elemanı yetiştirmek veya tıp öğrencileri bir an önce yetiştirip tekrar Gine’ye döndürmek. Tabi bir diğer alan enerji. Belli bir potansiyel söz konusu. Bilindiği gibi madenler noktasında çok ciddi bir potansiyel var. Yıllarca sömürülmüş. Kimsenin de sesi çıkmamış. Öbür tarafta petrol, öbür tarafta doğalgaz söz konusu. Bütün bunların değerlendirilmesi konusunda Türkiye ve Gine nasıl işbirliği yapabilir bunları aramızda müzakeresini yaptık.



"Buradaki Cumhurbaşkanlığı külliyesini de değiştirmek faydalı olur"



"Bir diğer taraftan da yoğun bir şekilde elektrik enerjisini üretmek ki ciddi bir su potansiyeli var. Dolayısıyla HES’ler kurulmak suretiyle burada enerji üretimi yapılabilir. Ciddi bir güneş potansiyeli var, güneş enerjisi üretimi yapılabilir."

Erdoğan, "Buranın ciddi manada ulaşım altyapısının ve altyapının ele alınması gerekiyor. Bu konuda bu çalışmalar girecek müteahhit firmaların Gine ile işlerini geliştirmesinde fayda var. Gine'de sosyal konutlar yapma noktasında adımlar atmalıyız. Yol kenarlarındaki o inşaatların halini gördünüz, dolayısıyla bunlar bize sorumluluk yüklüyor. Gine'yi kardeş ülke olarak görüyorum. Kardeş olmanın sorumluluğu da bizim için fazla.

Türkiye'de alt ve orta gelir gruplarına yaptığımız uygulamayı burada yapabiliriz. İlk etapta gösterilecek yerlere bu konutlar yapılabilir ardandan yol kenarındaki konutlar yıkılarak yeni bir yapılanmanın yapılması sağlanabilir, hatta buradaki Cumhurbaşkanlığı külliyesini de değiştirmek faydalı olur, çok daha güzel bir hale gelmiş olur. Çünkü balkona çıkıp denize baktığımız zaman dedim ki burası Gine'nin makamına yakışmıyor, bunu da halletmemiz lazım. Biz Gine'ye sömürgecilik mantığı ile gelenler gibi değil kardeş olarak gelmek istiyoruz. THY İnşallah Haziran başından itibaren buraya seferlerini başlatıyor" dedi.