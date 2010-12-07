-ERDOĞAN: AMERİKA'NIN SUSKUNLUĞU MANİDAR BELGRAD (A.A) - 12.07.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'ye yardım götüren gemilere saldırı nedeniyle İsrail'den beklentilerini yineledi. Erdoğan saldırıda ABD vatandaşı Furkan Doğan'ın da öldüğünü anımsatarak, ''Amerikan yönetiminin de Türk orijinli olması hasebiyle Amerikan vatandaşı olan Furkan Doğan ile ilgilenmemesi manidardır'' dedi. Sırbistan Başbakanı Mirko Cvetkoviç ile ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, teröre ilişkin soruya karşılık şunları söyledi: ''AB üyesi ülkesi üyelere bu çağrımızı defaatle yaptık. Bugün Sırbistan'dan tüm AB üyesi ülkelere yine yapıyoruz; terör sadece Türkiye'nin sorunu değildir. Terör, insanlığın baş belasıdır. Teröre karşı ortak bir mücadele platformunun oluşturulması gerekirdi. Biz bu konuda samimiyetimizi bugüne kadar hep ortaya koyduk ama AB üyesi ülkeler ne yazık ki bir kısmı tabi hepsini suçlarsam yanlış olur, bir kısmında ne yazık ki terörün Avrupa'daki siyasi temsilcileri oralarda çok rahat elini kolunu sallayarak dolaşabilirken, oralardan çok ciddi maddi imkanlar elde edebilirken, AB üyesi ülkelerin yönetimlerinin bunlara karşı tavırları bizi üzmektedir çünkü yakaladıklarını bizlere teslim etmemişlerdir. Kaldı ki AB üyesi ülkelerin 'PKK terör örgütüdür' diye ilan ettiği halde bunların mensuplarını, temsilcilerini yakalayıp da bizlere teslim etmemeleri gerçekten manidardır, düşündürücüdür.'' Başbakan Erdoğan, İsrail ile ilişkiler konusundaki bir soruyu yanıtlarken de şöyle konuştu: ''İsrail ile ilişkiler noktasında şu anda tabi uluslararası hukuk çerçevesinde atılması gereken adımları atıyoruz. Şu anda bildiğiniz gibi BM Güvenlik Konseyi'nde bir soruşturma komisyonunun kurulması, aynı şekilde Cenevre'de bu şekilde bir kararın alınmış olması sebebiyle bir süreç başlamıştır. Bu sürecin takipçisiyiz. Bu süreç esnasında neler olacak, bunları göreceğiz...'' İsrail'in gemilere saldırması sonucu yaralanan 24 Türk vatandaşının Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alındığını anımsatan Başbakan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Amerikan vatandaşı olan 19 yaşındaki Furkan'ın Adli Tıp raporlarını ve resimlerini, nasıl vurulduğunu gördüğümüz zaman, iki kaşının arasından çok yakın mesafeden ateş etmek suretiyle şehit edilmiştir, sırtından da iki yerden almış olduğu yara var. Ayrıca ayağından ve kolundan da vurularak, beş mermiyle şehit edilmiştir. Bunun karşısında suskun bir Amerikan yönetimi var. Diğerlerine baktığımız zaman yine aynı durumu görüyoruz. Yaralıları tek tek hastanede ziyaret ettiğimizde nasıl bir durumla karşı karşıya olduklarını gördük. İsrailli o saldırıyı yapanlar gemiden bir tane silah bulup çıkaramamışlardır ama kendileri tam teşekküllü helikopterlerle, hücumbotlarla, zodyaklarla bu saldırıyı yapmak suretiyle böyle bir insanlık suçu eylemi gerçekleştirmişlerdir. Onun için özür dilenmesini istiyoruz. İkincisi tüm bu ailelere tazminat ödenmesini istiyoruz. Üçüncüsü de Gazze'deki ablukanın kaldırılmasını istiyoruz. İnsan Hakları evrensel Beyannamesi'nin gereğini istiyoruz. Bizim beklentimiz bu ve bunun takipçisi olacağız, sonuna kadar.'' -KOSOVA- AB'nin Kosova ile ilgili aldığı tavsiye kararını nasıl değerlendirdiği sorusunu Erdoğan, ''Kosova ile ilgili değerlendirmemiz, şu anda Lahey Adalet Divanı'nın vereceği karar istikametindeki bir uygulamadır. İnanıyorum ki bizim Kosova ile ilgili kararımız, Kosova ile ilgili davranışımız hiçbir zaman Sırbistan ile olan ikili ilişkilerimizi gölgelemeyecektir. Burada da karşılıklı bir anlayış birliğimiz vardır. Sırbistan Türkiye ilişkileri farklı bir konumdadır, bunu böyle değerlendirmemiz gerekir. Kaldı ki Balkanlar'ın istikrarını da bir demokratikleşme çerçevesinde görmemizde fayda var... İnanıyorum ki Balkanlar'ın istikrarında, barışında hep birlikte dayanışma içerisinde özellikle son dönemde Türkiye, Sırbistan, Bosna-Hersek arasında başlayan bu üçlü görüşmelerle çok mesafe alıyoruz. Bundan sonra da bunun başarıyla devamını diliyorum'' şeklinde yanıtladı. Türkiye ile Sırbistan arasındaki vize anlaşmasına ilişkin soru üzerine Erdoğan, şu ana kadar Balkan ülkelerinde vize uygulayan tek ülkenin Sırbistan olduğunu belirterek, ''Şimdi artık vizeleri karşılıklı olarak kaldırıyoruz'' dedi.