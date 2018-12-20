Erdoğan: Amerika\'nın İran\'a yaptırım kararını desteklemediğimizi vurgulamak isterim



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yaptığı ortak basın toplantısında, \"Amerika’nın İran’a yönelik yaptırım kararının bölge güvenliğini ve istikrarını tehlikeye attığını, Türkiye olarak bu kararı desteklemediğimizi bir kez daha vurgulamak isterim\" dedi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye gelen İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde törenle karşılanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile baş başa görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saatlik görüşme sonrasında iki lider, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Beşinci Toplantısı’na başkanlık etti. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sanayii ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve MİT Başkanı Hakan Fidan eşlik etti.

\'GÜVENLİĞİMİZİ HEDEF ALAN OLUŞUMLARA MÜSAMAHA GÖSTERMEDİK\'

Toplantının ardından Erdoğan ve Ruhani ortak basın açıklaması yaptı. Erdoğan, İran’ın yaptırımlarla baskı altına alınmaya çalışıldığı dönemde gerçekleşen ziyaretin önemli olduğunu söyledi. Erdoğan, son yıllarda İran-Türkiye ilişkilerinde yaşanan ivmenin iki ülkenin menfaatine sonuç alıcı adımlar olarak değerlendirilebileceğini, mevkidaşı Ruhani ile ikili ekonomik ve ticari ilişkiler ile güncel bölgesel gelişmeleri ele aldığını kaydetti. Erdoğan, şöyle konuştu:

“İki ülke arasında sınır güvenliği konusunda teknik ve siyasi düzeyde iyi bir işbirliği söz konusudur. Son dönemde ilgili güvenlik kurumlarımız arasında temasların artmış olmasından da memnunuz. Ülkemizin ve bölgemizin istikrarı ve güvenliğini hedef alan hiçbir oluşuma müsamaha göstermedik, göstermeyeceğiz. Bu konuda İran ile işbirliğimizi arttırarak sürdürmek ve karşılaştığımız ortak hedefleri bertaraf etmek noktasında irademiz tamdır. Bölgemizde yaşanan çatışmaların sona erdirilmesi, barışın tesis edilmesi için Türkiye ve İran’ın birlikte atabileceği çok adımlar vardır. Bölgesel konularda İran’la işbirliğimizi, istişarelerimizi bu doğrultuda derinleştiriyoruz. Bu iş birliğinin müspet sonuçlarını Rusya’nın da katılımıyla oluşturulan Astana Süreci’nde başlatmış bulunuyoruz. Çabalarımızı Suriye ve tüm Suriye halkını kucaklayacak kalıcı bir barışın tesisi için arttırmamız gerekiyor.\"

İRAN\'A YAPTIRIMLAR

Erdoğan, tüm tarafların anlaşmaya sadık kalmalarıyla, ortak eylem planının devamının uluslararası barış ve güvenliğe hizmet ettiğine, edeceğine inandığını vurgulayarak şöyle devam etti: \"İran’ın plan kapsamındaki taahhütlerini yerine getirdiği Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından bugüne kadar defalarca teyit edilmiştir. Hal böyleyken Amerika’nın anlaşmadan çekilmesini doğru bulmuyoruz. Biz meselelerin dayatmalarla değil, angajmanla, karşılıklı müzakerelerle çözülmesinin taraftarıyız. Amerika’nın İran’a yönelik yaptırım kararının bölge güvenliğini ve istikrarını tehlikeye attığını, Türkiye olarak bu kararı desteklemediğimizi bir kez daha vurgulamak isterim. Bu yaptırımların ülkelerimiz arasındaki meşru ticari ilişkilere menfi etkilerini asgari düzeye indirmek için her türlü tedbiri almaya hazırız. Komşuluk hukuku, ülkelerimizin zor zamanlarda birbirlerine destek olmasını gerektirir. Biz de İran’a yönelik haksız baskıların yoğunlaştığı bu dönemde kardeş İran halkının yanında durmaya devam edeceğiz.”

\'BARIŞ VE İSTİKRARIN SAĞLANMASI İÇİN İŞBİRLİĞİMİZİ DEVAM ETTİRECEĞİZ\'

İran Cumhurbaşkanı Ruhani ise ikili görüşmelerde bölgesel ve uluslararası konuları ele aldıklarını, hiçbir gücün samimi kardeşlik ilişkisini bozamayacağını söyledi. Ruhani, \"Burada Sayın Erdoğan Bey\'in şahsına ve Türkiye hükümetine teşekkür etmem gerekiyor. ABD’nin uyguladığı tek taraflı kanunsuz ve zalimce ambargolarının karşısında kesin ve açık tutumları için teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

İran ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler önündeki engellerin kaldırılması yönünde görüşmeler yapıldığını söyleyen Ruhani, “İki ülkenin ticari ilişkilerinin gelişmesi önünde bir engel varsa \'onları kaldıralım\' diye görüştük. İran ve Türkiye Asya’yı Avrupa’ya, Doğu’yu Batı’ya, Güney’i Kuzey’e bağlayabilir. Bu ilişkiler dünya ticaretinin lehine olacaktır. Problem olan bütün alanlarda sorunların giderilmesi için karar aldık” dedi. Suriye’nin kaderinin sadece Suriye halkı tarafından belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Ruhani, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı duyulması konusunda Türkiye ile tamamen hemfikir olduklarının altını çizerek, “Bölgede barış ve istikrarın sağlanması için işbirliğimizi devam ettireceğiz” dedi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)-