Erdoğan: Amerika'nın İran'a yaptırım kararı, bölge güvenliğini tehlikeye atıyor (2)

\'TÜRKİYE-İRAN İŞ FORUMU\' GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani\'nin katılımıyla Çankaya Köşkü\'nde \'Türkiye-İran İş Forumu\' yapıldı. Forumun yeni iş birliklerine, projelere, yatırımlara kapı aralamasını temenni eden Erdoğan, İran ile Türkiye arasındaki ikili ticaret hacminin 30 milyar dolar seviyesine yükseltilmesini istediklerini belirtti. Ticari ilişkilerin altyapısını oluşturan tercihli ticaret anlaşmasının genişletilmesine ilişkin müzakereleri önemli gördüğünü kaydeden Erdoğan, şunları söyledi:



\"Bu anlaşmayı doğru çerçevede ilerleterek artık bunu haftalara yaymamamız gerekiyor. Süratle en yakın zamanda bunu sonuçlandırmamızda fayda var. Tabi bunun için öncelikle korumacı refleksleri geride bırakmamız, ticaretin mantığına uygun şekilde süreci yürütmemiz gerekiyor. Ancak bu şekilde ikili ticaretimizde hedeflediğimiz seviyeleri yakalayabiliriz. Sayın Cumhurbaşkanı\'nın bu ziyaretinin tercihli ticaret anlaşmasının genişletilmesi müzakerelerinde bir dönüm noktası olacağını düşünüyorum. Onun için bugün gerek Sayın Vaizi\'ye gerekse Sayın Albayrak\'a talimatlarımızı verdik ve Ruhsar Hanım ile birlikte çalışmalarını yapmalarını istedik ve \'Artık bunu bugün, yarın bitirin\' dedik. Bence buradan ayrılmadan ben değerli kardeşime bu talimatı yenilememizin gereğini ifade etmek istiyorum.\"



\'BÖLGENİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAMIZ GEREKİYOR\'

Bölgenin güvenliğinin özellikle İran ve Türkiye\'ye çok büyük yükler yüklediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Tabi biz bu süreçte adeta bir 3\'lü ortaya koyduk. Rusya-İran-Türkiye olarak Rusya\'da başladık, Ankara\'da devam ettik. Tahran\'da 3\'üncü zirvemizi yaptık. Şimdi 4\'üncü zirve ile yolculuğumuza devam edeceğiz. Çünkü bölgenin güvenliğini sağlamamız gerekiyor ki ekonomik güvenliğimizi de ona göre geliştirelim, siyasi kararlarımızı da buna göre alma imkanını yakalayalım. Tarih boyunca bölgemizde hep öncü konumda bulunmuş iki kadim devlet olarak bu meseleyi karşılıklı yarar temelinde ben çözüme ulaştıracağımıza inanıyorum\" diye konuştu.



\'YAPTIRIMLARI FIRSATA ÇEVİRECEĞİMİZE İNANCIM TAM\'

İkili ekonomik ilişkilerin istenilen seviyeye taşınması konusunda Türkiye ile İran\'ın önünde engel olarak ABD\'nin İran yaptırımlarının bulunduğunu aktaran Erdoğan, şöyle konuştu:

\"ABD’nin yaptırım kararının bizi hedefimize ulaşmaktan alıkoymasını engellemek mecburiyetindeyiz. Yaptırımlara karşı çıktığımızı bu tür baskı araçlarına başvurulmasının İran halkını cezalandırmak anlamına geldiğini her fırsatta ve platformda açıkça ifade ediyorum. Tek taraflı atılan bu adımın uluslararası iş birliğine ve güven ortamına zarar vereceğini de her seviyede muhataplarımıza söylüyoruz. Dünyada savaşı mı kovalayacağız? Barışı mı kovalayacağız? İnsanlık barışa muhtaç, savaşa değil. Artık bunların tarih olduğunu kabullenmemiz lazım. Bu vesileyle yaptırımları kabul etmediğimizi, hiç kimsenin yaptırımlar nedeniyle İran\'la ekonomik ve ticari ilişkilerimizi sonlandıracağımızı düşünmemesi gerektiğini bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Elbette yaptırımların özellikle bankacılık sisteminden kaynaklanan bazı belirsizliklere yol açtığının farkındayız. Hem Türk hem de İranlı müteşebbislerin işlerinde bu sebeple aksamalar yaşandığını müşahede ediyoruz. Ancak her şeye rağmen sorunların çözüme kavuşturulabileceğine inanıyorum. Sayın Ruhani ve heyetiyle gerçekleştirdiğimiz toplantıda bu konuda karşılıklı dayanışma çerçevesinde birlikte çalışma ve bir yol haritası oluşturma hususunda mutabık kaldık. Bu doğrultuda yapıcı çalışmaların meyvelerini yakın zamanda almaya başlayacağımıza ve yaptırımları ilişkilerimizde fırsata çevireceğimize inancım tamdır.\"



\'TÜRK FİRMALARI FAALİYETLERİNE DEVAM EDİYOR\'

İran\'daki 77 Türk firmasının 1,5 milyar dolar yatırım gerçekleştirdiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Yaptırımlara uymayacaklarını ifade eden pek çok ülkenin şirketleri daha yaptırımlar yürürlüğe girmeden İran\'dan çekilirken, Türk firmaları faaliyetlerine devam ediyor. Bu toplantıya iş insanlarımız tarafından gösterilen ilgi de yaptırımlara rağmen Türk müteşebbislerin İran\'a yatırım yapma konusunda ne kadar istekli olduklarını gösteriyor. Firmalarımızın bu yaklaşımlarıyla mevcut yatırımlarının korunması yanında yeni yatırımlar konusunda teşvik edilmeyi hak ettiklerini düşünüyorum. Aziz kardeşim Sayın Ruhani başta olmak üzere Tüm İranlı yetkililerden müteşebbislerimize teşvik edici kolaylıkları sağlamalarını özellikle istirham ediyorum\" dedi.

