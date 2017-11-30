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Erdoğan altı üniversiteye rektör atadı

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

30 Kasım 2017 11:10

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) önerdiği adaylar arasından Prof. Dr. Ekrem Savaş'ı atadı.

Erdoğan tarafından mütevelli heyetlerinin teklifi ve YÖK'ün olumlu görüşü üzerine, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Işık Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cemal İbiş, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Sudi Apak, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Burhan Aykaç, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğüne de Prof. Dr. Mehmet Bulut getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 130'uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddeleri uyarınca yaptı.

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