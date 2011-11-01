-Erdoğan Almanya'ya gitti ANKARA (A.A) - 01.11.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak ANA ile saat 15.30'da ''İş Gücü Göçünün 50. yılı'' etkinliklerine katılmak üzere Almanya'ya gitti. Başbakan Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Ankara Emniyet Müdürü Zeki Çatalkaya uğurladı. Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış da Almanya'ya gitti. Başbakan Erdoğan, Almanya'ya hareketinden önce ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.