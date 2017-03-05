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BBC Türkçe

Erdoğan Almanya'nın etkinlik iptallerini Nazi uygulamalarına benzetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki bakanın referandum kampanyası etkinliklerinin iptal edilmesinin ardından Almanya'ya yönelik sert eleştirilerini devam ettirdi.

05 Mart 2017 20:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi ve adalet bakanlarının Almanya'daki referandum kampanyası etkinliklerini iptal etmesinin ardından Almanya'nın demokrasiyle "uzaktan alakası" olmadığını söyledi.

Erdoğan, İstanbul'da Kadın ve Demokrasi Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, "Almanya'da arkadaşlarımızı konuşturmuyorlar. Varsınlar konuşturmasınlar. Yani konuşturmamakla Almanya'daki oyların 'evet' değil de 'hayır' çıkacağını mı zannediyorsunuz? Ey Almanya, sizin demokrasiyle yakından uzaktan alakanız yok. Sizin şu andaki uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil, bunu böyle biliniz" dedi.

Alman hükümeti, iptal kararlarının yerel belediyeler tarafından alındığını ve ifade özgürlüğünün engellenmesiyle hiçbir ilgisi olmadığını savunurken, Türkiye ise Almanya'yı referandumda 'evet' oyunun çıkmasını engellemeye çalışmakla suçluyor.

Cumhurbaşkanı, konuşmasında referandum sürecine de değindi.

Erdoğan, "Şimdi kardeşlerim, eğer 16 Nisan'da 'hayır' oyu vermek suretiyle Kandil'le beraber o değirmene su taşıyacaksak, ülkemizin halinin ne olacağını düşünün. 'Evet' dersek ne olacak, onu da söyleyeyim. 'Evet' dersek biz 18 yaşındaki gençlerimizi parlamentoya taşımak suretiyle ülkenin kaderinde söz sahibi yapacağız, olay bu.' ülkenin kaderinde söz sahibi yapacağız" dedi ve şunları ekledi:

"Bizim sorunumuz şu anda rejim sorunu değildir. Bizim şu anda sorunumuz sistemledir. Bu da 200 yıllık bir mücadeledir. İnşallah milletin 16 Nisan'da yönetime el koyma kararıdır bu sistem değişikliği. Yani millet artık gensoruyu kendisi verecek, güven oylamasını da millet kendisi yapacak, 5 yılda bir. 5 yılda bir eğer cumhurbaşkanı, parlamento iyi çalışmışsa yola devam, çalışmamışsa 'haydi siz dinlenin bakalım'. Bunun kararını kim verecek? Millet verecek."

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